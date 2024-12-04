В Омске на территории Сибзавода появится улица Чингиза Айтматова

В Омском городском Совете сегодня, 4 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки был связан с городской топонимикой: депутатам предложили дать одной из новых улиц в Советском округе имя писателя Чингиза Айтматова.