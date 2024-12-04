В Омске на территории Сибзавода появится улица Чингиза Айтматова

Posted 4 декабря, 10:13
Published 4 декабря, 10:13
Modified 4 декабря, 10:15
Updated 4 декабря, 10:15
В Омском городском Совете сегодня, 4 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки был связан с городской топонимикой: депутатам предложили дать одной из новых улиц в Советском округе имя писателя Чингиза Айтматова.
Автором инициативы стал КТОС «Водников».
«Подавая данное предложение, мы стремимся подчеркнуть важность исторического наследия, оставленного Чингизом Торекуловичем Айтматовым, который на протяжении своей жизни служил примером для подрастающего поколения, — говорится в обращении, направленном главе Советского округа Сергею Финашину. — Название улицы его именем подчеркнет значимость его достижений и будет служить символом дружбы народов и укрепления межнационального диалога».
Речь идет о проектируемой улице рядом с территорией Сибзавода, между Кемеровской и 6-й Северной. Известно, что на этом земельном участке должен появиться новый жилой микрорайон с коммерческой недвижимостью. Комплексной застройкой займется владелец земли Алексей Певнев.
Топонимическая комиссия уже одобрила название улицы, и депутаты тоже не стали возражать. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.