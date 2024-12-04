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Posted 4 декабря, 06:46

Published 4 декабря, 06:46

Modified 4 декабря, 06:55

Updated 4 декабря, 06:55

В Омске мужчина упал с моста у Телецентра

В Омске мужчина упал с моста у Телецентра

4 декабря 2024, 06:46
Фото: скриншот из паблика «Жесть Омска».
На месте происшествия работают экстренные службы.

В социальных сетях омичи сообщают о трагедии, которая произошла сегодня, 4 декабря. По словам очевидцев, мужчина упал с моста имени 60-летия ВЛКСМ. На кадрах видеозаписи, выложенной в местных пабликах, видно, как перед случившимся он кому-то помахал рукой.

В УМВД по Омской области Городу55 подтвердили информацию о несчастном случае, произошедшем с мужчиной 1982 года рождения. Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы, включая сотрудников полиции, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что мост 60-летия ВЛКСМ частично перекрыли из-за капремонта в ночь на 30 ноября. Проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу. В целом омичи сталкиваются с длительными пробками на мосту у Телецентра уже пятый день. Директор департамента транспорта отметил, что полностью наладить движение после таких масштабных изменений в организации транспорта можно через две-три недели

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Полиция#Омск#Мост#УМВД#Экстренные службы#Телецентр
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