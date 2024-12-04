В Омске мужчина упал с моста у Телецентра

Posted 4 декабря, 06:46
Published 4 декабря, 06:46
Modified 4 декабря, 06:55
Updated 4 декабря, 06:55
В социальных сетях омичи сообщают о трагедии, которая произошла сегодня, 4 декабря. По словам очевидцев, мужчина упал с моста имени 60-летия ВЛКСМ. На кадрах видеозаписи, выложенной в местных пабликах, видно, как перед случившимся он кому-то помахал рукой.
В УМВД по Омской области Городу55 подтвердили информацию о несчастном случае, произошедшем с мужчиной 1982 года рождения. Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы, включая сотрудников полиции, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, что мост 60-летия ВЛКСМ частично перекрыли из-за капремонта в ночь на 30 ноября. Проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу. В целом омичи сталкиваются с длительными пробками на мосту у Телецентра уже пятый день. Директор департамента транспорта отметил, что полностью наладить движение после таких масштабных изменений в организации транспорта можно через две-три недели