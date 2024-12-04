В Омске мужчина упал с моста у Телецентра

Напомним, что мост 60-летия ВЛКСМ частично перекрыли из-за капремонта в ночь на 30 ноября. Проезд на мосту остается затрудненным, и жалобы на заторы начали поступать еще в субботу. В целом омичи сталкиваются с длительными пробками на мосту у Телецентра уже пятый день. Директор департамента транспорта отметил, что полностью наладить движение после таких масштабных изменений в организации транспорта можно через две-три недели