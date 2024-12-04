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Posted 4 декабря, 12:30

Published 4 декабря, 12:30

Modified 4 декабря, 12:33

Updated 4 декабря, 12:33

В Октябрьском округе Омска десятки домов останутся без воды: публикуем адреса

В Октябрьском округе Омска десятки домов останутся без воды: публикуем адреса

4 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI.
11 декабря сотрудники водоканала отремонтируют водопровод по улице 5-я Кордная, 9.

В омском отделении Росводоканала жителей Октябрьского округа предупредили о масштабном отключении воды. Работы на водопроводе по улице 5-я Кордная, 9, запланированы на 11 декабря.

Из-за ремонта сетей с 10:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Пр. Космический, 12, 14, 14Д к.1, 14А/1;
  • Ул. Индустриальная, 5, 6, 4А, 4Б, 3, 3А, 2, 1, 11/1, 11 к.1;
  • Ул. Сенной тупик, 1А, 3, 3А;
  • Ул. 3-я Кордная, 16, 14, 12, 8, 10, 9А, 26, 24, 24Б, 24А, 23А, 23 к.1, 30, 25А, 26;
  • Ул. 4-я Кордная, 52А, 59А;
  • Ул. 5-я Кордная, 3, 5, 7, 4А, 6, 8, 9, 10, 11, 11А;
  • Ул. Камерный пер., 7, 9.

Во время ремонта на водопроводе омичи смогут пользоваться машинами с питьевой водой, они будут стоять на ул. Индустриальная, 3, и ул. 5-я Кордная, 7, с 10 часов до окончания работ.

Напомним, что днем ранее, 10 декабря, отключения ждут омичей из другой части города. Водой придется запастись жителям десятков домов по улицам Заозерная, Тюленина, Белозерова и Менделева. Подробнее об адресах и времени проведения работ — в материале Города55.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Отключение#Отключения#График отключения
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