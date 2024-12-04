В Октябрьском округе Омска десятки домов останутся без воды: публикуем адреса

Posted 4 декабря, 12:30
Published 4 декабря, 12:30
Modified 4 декабря, 12:33
Updated 4 декабря, 12:33
В омском отделении Росводоканала жителей Октябрьского округа предупредили о масштабном отключении воды. Работы на водопроводе по улице 5-я Кордная, 9, запланированы на 11 декабря.
Из-за ремонта сетей с 10:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:
Во время ремонта на водопроводе омичи смогут пользоваться машинами с питьевой водой, они будут стоять на ул. Индустриальная, 3, и ул. 5-я Кордная, 7, с 10 часов до окончания работ.
Напомним, что днем ранее, 10 декабря, отключения ждут омичей из другой части города. Водой придется запастись жителям десятков домов по улицам Заозерная, Тюленина, Белозерова и Менделева. Подробнее об адресах и времени проведения работ — в материале Города55.