В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке

Posted 4 декабря, 13:36
Published 4 декабря, 13:36
Modified 4 декабря, 13:39
Updated 4 декабря, 13:39
В администрации Омского района прокомментировали ситуацию с реликтовыми соснами в поселке Дачном, которые хотят срубить. Из письма администрации следует, что на опасность деревьев летом пожаловались сами жители: местные сообщали главе района, что сухие деревья создают пожароопасную ситуацию.
«В ходе рабочей поездки главы муниципального района Геннадия Долматова в Надеждинское сельское поселение Омского района в июне 2024 года жители поселка Дачный обратились по вопросу пожароопасной ситуации, связанной с наличием сухостоя на земельных участках в границах лесного фонда за пределами населенного пункта», — пишет администрация.
Из-за этого было решено срубить сосны и отдать их жителям на бытовые нужды, то есть на дрова.
Ранее в управлении лесного хозяйства заявили, что эти сосны посадили искусственно 75 лет назад и они не представляют исторической ценности, как считали многие омичи.