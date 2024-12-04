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Posted 4 декабря, 13:36

Published 4 декабря, 13:36

Modified 4 декабря, 13:39

Updated 4 декабря, 13:39

В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке

В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке

4 декабря 2024, 13:36
Фото: 1MI.
Деревья собираются срубить и отдать жителям поселка для бытовых нужд.

В администрации Омского района прокомментировали ситуацию с реликтовыми соснами в поселке Дачном, которые хотят срубить. Из письма администрации следует, что на опасность деревьев летом пожаловались сами жители: местные сообщали главе района, что сухие деревья создают пожароопасную ситуацию.

«В ходе рабочей поездки главы муниципального района Геннадия Долматова в Надеждинское сельское поселение Омского района в июне 2024 года жители поселка Дачный обратились по вопросу пожароопасной ситуации, связанной с наличием сухостоя на земельных участках в границах лесного фонда за пределами населенного пункта», — пишет администрация.

Из-за этого было решено срубить сосны и отдать их жителям на бытовые нужды, то есть на дрова.

Ранее в управлении лесного хозяйства заявили, что эти сосны посадили искусственно 75 лет назад и они не представляют исторической ценности, как считали многие омичи.

Фото: Администрация Омского района
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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Природа#Дерево#Сосны#Вырубки деревьев#Лесхоз#Министерство природы#Сосновый бор
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