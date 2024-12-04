В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке

В администрации Омского района прокомментировали ситуацию с реликтовыми соснами в поселке Дачном, которые хотят срубить. Из письма администрации следует, что на опасность деревьев летом пожаловались сами жители: местные сообщали главе района, что сухие деревья создают пожароопасную ситуацию.