«Упомянул о проблемах с работой»: появились подробности об омиче, упавшем с моста

Сегодня, 4 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ЧП на одном из омских мостов. С моста имени 60 лет ВЛКСМ, по словам очевидцев, упал мужчина, перед этим помахавший кому-то рукой. Случившееся прокомментировали в полиции.