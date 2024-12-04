«Упомянул о проблемах с работой»: появились подробности об омиче, упавшем с моста

Posted 4 декабря, 08:30
Published 4 декабря, 08:30
Modified 4 декабря, 08:32
Updated 4 декабря, 08:32
Сегодня, 4 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ЧП на одном из омских мостов. С моста имени 60 лет ВЛКСМ, по словам очевидцев, упал мужчина, перед этим помахавший кому-то рукой. Случившееся прокомментировали в полиции.
«Предварительно установлено, что мужчина 1982 г. р. ехал в качестве пассажира в автомобиле, — уточнили в пресс-службе УМВД. — В момент движения по мосту он упомянул о проблемах, связанных с его работой, после чего вышел из салона и подошел к ограждению».
Мужчина погиб на месте от полученных травм. Теперь проводится необходимая в таких случаях проверка.