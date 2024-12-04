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Posted 4 декабря, 08:30

Published 4 декабря, 08:30

Modified 4 декабря, 08:32

Updated 4 декабря, 08:32

Омич, упавший с моста у Телецентра, погиб на месте

«Упомянул о проблемах с работой»: появились подробности об омиче, упавшем с моста

4 декабря 2024, 08:30
Фото: скриншот видео из паблика «Жесть Омска».

Омич, упавший с моста у Телецентра, погиб на месте

Полиция сейчас проводит необходимую в таких случаях проверку.

Сегодня, 4 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ЧП на одном из омских мостов. С моста имени 60 лет ВЛКСМ, по словам очевидцев, упал мужчина, перед этим помахавший кому-то рукой. Случившееся прокомментировали в полиции.

«Предварительно установлено, что мужчина 1982 г. р. ехал в качестве пассажира в автомобиле, — уточнили в пресс-службе УМВД. — В момент движения по мосту он упомянул о проблемах, связанных с его работой, после чего вышел из салона и подошел к ограждению».

Мужчина погиб на месте от полученных травм. Теперь проводится необходимая в таких случаях проверка.

В Омске мужчина упал с моста у Телецентра
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#ЧП#Полиция#Новости#Мост имени 60-летия ВЛКСМ
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