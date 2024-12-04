Сразу три игрока «Авангарда» рискуют покинуть команду до конца декабря

Posted 4 декабря, 11:06
Published 4 декабря, 11:06
Modified 4 декабря, 11:10
Updated 4 декабря, 11:10
Стало известно, что сразу три игрока омского «Авангарда» могут покинуть расположение клуба до дедлайна в КХЛ (дедлайн в лиге — 27 декабря 2024 года — прим. ред.). Речь идет о защитнике Павле Коледове и нападающих Станиславе Галиеве и Иване Игумнове, пишет «Чемпионат».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коледов провел 30 матчей, в которых набрал 6 очков, забросив одну шайбу и сделав пять результативных передач. Столько же очков набрал Галиев (2+4), но уже в 27 встречах. Игумнов набрал 7 (1+6) очков после 29 игр за омский клуб.
Омский клуб продолжает занимать положение вне зоны плей-офф. «Ястребы» располагаются на девятом месте Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 31 матче. Недавно «Авангарду» удалось подняться на восьмое место, с которого можно пройти в следующий раунд (это произошло после серии побед — над «Адмиралом», «Барысом» и «Металлургом»), однако потом снова последовал спад. В недавнем матче омичи проиграли череповецкой «Северстали» со счетом 2:4.
Следующая игра «Авангарда» пройдет на домашней арене сегодня, 4 декабря, соперником «ястребов» станет ХК «Сочи».