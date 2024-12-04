Сразу три игрока «Авангарда» рискуют покинуть команду до конца декабря

Омский клуб продолжает занимать положение вне зоны плей-офф. «Ястребы» располагаются на девятом месте Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 31 матче. Недавно «Авангарду» удалось подняться на восьмое место, с которого можно пройти в следующий раунд (это произошло после серии побед — над «Адмиралом», «Барысом» и «Металлургом»), однако потом снова последовал спад. В недавнем матче омичи проиграли череповецкой «Северстали» со счетом 2:4.