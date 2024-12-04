Смертельный пожар, заледеневший самолет и падение с моста. Омск сегодня

Posted 4 декабря, 14:29
Published 4 декабря, 14:29
Modified 4 декабря, 14:33
Updated 4 декабря, 14:33
Новость №1. Ночной пожар в двухэтажке на окраине города унес жизнь омички
Сегодня ночью в двухэтажном доме по улице 1-й проезд Челюскинцев произошел смертельный пожар. Самостоятельно горящий дом смогли покинуть два человека, еще трех спасли пожарные. Мужчина, который был без признаков жизни, позднее пришел в себя, еще одна женщина погибла.
Новость №2. В омском аэропорту сел обледеневший самолет
Накануне во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.
Новость №3. С моста им. 60-летия ВЛКСМ упал мужчина
Сегодня в омских пабликах появились сообщения о падении с моста неизвестного мужчины. Очевидцы рассказали, что он вышел из машины, помахал кому-то рукой и упал. Мужчина погиб на месте от полученных травм, по этому факту правоохранители сейчас проводят проверку.