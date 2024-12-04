Смертельный пожар, заледеневший самолет и падение с моста. Омск сегодня

Сегодня в омских пабликах появились сообщения о падении с моста неизвестного мужчины. Очевидцы рассказали, что он вышел из машины, помахал кому-то рукой и упал. Мужчина погиб на месте от полученных травм, по этому факту правоохранители сейчас проводят проверку.