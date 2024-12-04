gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 14:29

Published 4 декабря, 14:29

Modified 4 декабря, 14:33

Updated 4 декабря, 14:33

Иллюстрация

Смертельный пожар, заледеневший самолет и падение с моста. Омск сегодня

4 декабря 2024, 14:29
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Ночной пожар в двухэтажке на окраине города унес жизнь омички

Сегодня ночью в двухэтажном доме по улице 1-й проезд Челюскинцев произошел смертельный пожар. Самостоятельно горящий дом смогли покинуть два человека, еще трех спасли пожарные. Мужчина, который был без признаков жизни, позднее пришел в себя, еще одна женщина погибла.

Мужчину выносили на руках. В омской двухэтажке в Амуре ночью произошел жуткий пожар
Узнать подробнее

Новость №2. В омском аэропорту сел обледеневший самолет

Накануне во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.

В небе над Омском сильно обледенел самолет, следовавший из Сургута
Узнать подробнее

Новость №3. С моста им. 60-летия ВЛКСМ упал мужчина

Сегодня в омских пабликах появились сообщения о падении с моста неизвестного мужчины. Очевидцы рассказали, что он вышел из машины, помахал кому-то рукой и упал. Мужчина погиб на месте от полученных травм, по этому факту правоохранители сейчас проводят проверку.

«Упомянул о проблемах с работой»: появились подробности об омиче, упавшем с моста
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Пожары#Смерть человека#Смерть#Пожар с погибшими#Пожарные#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Итоги дня#Последствия пожара#Тушение пожара#Авиакомпания#Авиаперелеты#Пожарная опасность#Сгорел#Ликвидация пожара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика