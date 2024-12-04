«Сила русского оружия». Омский депутат открыл ЧОП под названием «Орешник»

«Орешник» — это ракетный комплекс средней дальности. Как отметил президент страны Владимир Путин, западные системы противоракетной обороны не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», благодаря их скорости до 10 Махов — это 2,5-3 километра в секунду.