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Posted 4 декабря, 04:24

Published 4 декабря, 04:24

Modified 4 декабря, 04:26

Updated 4 декабря, 04:26

Иллюстрация

«Сила русского оружия». Омский депутат открыл ЧОП под названием «Орешник»

4 декабря 2024, 04:24
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске появилась компания с названием «Орешник»

Парламентарий Иван Котенко в начале декабря открыл новое частное охранное предприятие и назвал его «Орешник». Свой выбор депутат объяснил поддержкой курса президента и новых разработок в отечественной военной промышленности.

В Омске 2 декабря зарегистрировали частное охранное предприятие под названием «Орешник». Согласно данным Rusprofile, руководителем и учредителем компании является депутат омского Горсовета Иван Котенко. Парламентарий рассказал Городу55, как выбрали название для нового ЧОП.

«Искали новое название для охранного предприятия, которое планируется для работы в новых регионах. В это время всему миру была, можно сказать, презентована сила нового русского оружия. Аналогов его нет ни у одной страны мира. Мы поддерживаем курс президента Владимира Путина. Хотели это выразить публично», — рассказал Иван Котенко.

Депутат также является руководителем таких охранных предприятий, как «Артель», «Центр охраны», «Центр охраны — СПБ».

«Орешник» — это ракетный комплекс средней дальности. Как отметил президент страны Владимир Путин, западные системы противоракетной обороны не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», благодаря их скорости до 10 Махов — это 2,5-3 километра в секунду.

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#Евгений Игишев#Омск#Владимир Путин#ЧОП#Иван Котенко
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