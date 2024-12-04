«Сила русского оружия». Омский депутат открыл ЧОП под названием «Орешник»

Posted 4 декабря, 04:24
Published 4 декабря, 04:24
Modified 4 декабря, 04:26
Updated 4 декабря, 04:26
В Омске 2 декабря зарегистрировали частное охранное предприятие под названием «Орешник». Согласно данным Rusprofile, руководителем и учредителем компании является депутат омского Горсовета Иван Котенко. Парламентарий рассказал Городу55, как выбрали название для нового ЧОП.
«Искали новое название для охранного предприятия, которое планируется для работы в новых регионах. В это время всему миру была, можно сказать, презентована сила нового русского оружия. Аналогов его нет ни у одной страны мира. Мы поддерживаем курс президента Владимира Путина. Хотели это выразить публично», — рассказал Иван Котенко.
Депутат также является руководителем таких охранных предприятий, как «Артель», «Центр охраны», «Центр охраны — СПБ».
«Орешник» — это ракетный комплекс средней дальности. Как отметил президент страны Владимир Путин, западные системы противоракетной обороны не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», благодаря их скорости до 10 Махов — это 2,5-3 километра в секунду.