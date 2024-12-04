Проект постройки дорогущей школы на омском Левобережье прошел экспертизу

Учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Физико-химический лицей будет серьезно отличаться от привычных омичам школ — например, наличием парковки для педагогического состава. Пятиэтажное здание должно появиться на берегу реки Замарайки. Строительство объекта обойдется минимум в 3,5 млрд рублей.