Проект постройки дорогущей школы на омском Левобережье прошел экспертизу

Posted 4 декабря, 10:15
Published 4 декабря, 10:15
Modified 4 декабря, 10:17
Updated 4 декабря, 10:17
Как стало известно Городу55, проект постройки новой школы на Левобережье прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдали сегодня, 4 декабря. Возводить учебное заведение планирует застройщик «Брусника».
Документы по проекту подготовила фирма «Строительное проектирование „Куб“». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2015 году в Екатеринбурге. Руководителем и учредителем является Дмитрий Бойко.
Учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Физико-химический лицей будет серьезно отличаться от привычных омичам школ — например, наличием парковки для педагогического состава. Пятиэтажное здание должно появиться на берегу реки Замарайки. Строительство объекта обойдется минимум в 3,5 млрд рублей.
Ранее экс-министр образования Иван Кротт показал эскизы проекта. В лицее будет предусмотрено зонирование помещений — для учебы и досуга. Планируется возвести 2 спортзала, библиотеку.