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Posted 4 декабря, 10:15

Published 4 декабря, 10:15

Modified 4 декабря, 10:17

Updated 4 декабря, 10:17

Эскиз помещения новой школы

Проект постройки дорогущей школы на омском Левобережье прошел экспертизу

4 декабря 2024, 10:15
Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта. Эскиз помещения новой школы
Учебное заведение в границах улиц Шаронова и 2-я Рыбачья собирается возводить компания «Брусника». Проект для будущего физико-химического лицея разработала компания «Куб» из Екатеринбурга.

Как стало известно Городу55, проект постройки новой школы на Левобережье прошел государственную экспертизу. Положительное заключение выдали сегодня, 4 декабря. Возводить учебное заведение планирует застройщик «Брусника».

Документы по проекту подготовила фирма «Строительное проектирование „Куб“». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2015 году в Екатеринбурге. Руководителем и учредителем является Дмитрий Бойко.

Учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Физико-химический лицей будет серьезно отличаться от привычных омичам школ — например, наличием парковки для педагогического состава. Пятиэтажное здание должно появиться на берегу реки Замарайки. Строительство объекта обойдется минимум в 3,5 млрд рублей.

Ранее экс-министр образования Иван Кротт показал эскизы проекта. В лицее будет предусмотрено зонирование помещений — для учебы и досуга. Планируется возвести 2 спортзала, библиотеку.

Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье
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#Евгений Игишев#Омск#Школа#Строительство#Дети#Проект#Иван Кротт#Брусника#Новая школа
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