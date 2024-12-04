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Posted 4 декабря, 07:09

Published 4 декабря, 07:09

Modified 4 декабря, 07:11

Updated 4 декабря, 07:11

Житель Омской области погиб в зоне СВО в месяц подписания контракта

Погиб в месяц подписания контракта: в Омской области простятся с бойцом СВО

4 декабря 2024, 07:09
Фото: 1MI.

Житель Омской области погиб в зоне СВО в месяц подписания контракта

Прощание с погибшим состоится в четверг, 5 декабря.

В зоне СВО погиб Сергей Иванченко из поселка Москаленский Марьяновского района. Об этом сообщили в официальной группе администрации сельского поселения.

Мужчина заключил контракт только в феврале 2024 года. Погиб он в зоне специальной военной операции, выполняя боевое задание. Смерть мужчины наступила 28 февраля текущего года.

Прощание с погибшим бойцом СВО состоится завтра, 5 декабря с 10.30 до 11.30. Желающих проститься ждут по адресу Мира, 28, кв. 1.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Иванченко.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Марьяновский район#Погибшие#Сво#Участник СВО
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