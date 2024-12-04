Погиб в месяц подписания контракта: в Омской области простятся с бойцом СВО

Posted 4 декабря, 07:09
Published 4 декабря, 07:09
Modified 4 декабря, 07:11
Updated 4 декабря, 07:11
В зоне СВО погиб Сергей Иванченко из поселка Москаленский Марьяновского района. Об этом сообщили в официальной группе администрации сельского поселения.
Мужчина заключил контракт только в феврале 2024 года. Погиб он в зоне специальной военной операции, выполняя боевое задание. Смерть мужчины наступила 28 февраля текущего года.
Прощание с погибшим бойцом СВО состоится завтра, 5 декабря с 10.30 до 11.30. Желающих проститься ждут по адресу Мира, 28, кв. 1.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Иванченко.