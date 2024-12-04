Поездка из Омска во Владивосток: сколько стоит и как подготовиться

Posted 4 декабря, 09:32
Published 4 декабря, 09:32
Modified 4 декабря, 09:34
Updated 4 декабря, 09:34
Путешествие на автомобиле из Омска во Владивосток — это настоящее приключение длиной в 6 400 километров в одну сторону. Дорога займет минимум 10 дней в комфортном темпе с ночевками в девяти городах по маршруту: Новосибирск, Кемерово, Ачинск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Сковородино, Хабаровск.
Сколько это стоит
По расчетам «Авито Путешествий» и «Авито Авто», общие расходы на поездку составят около 59 500 рублей, если вы путешествуете на личном автомобиле.
Основные статьи расходов:
Если арендовать автомобиль, то дополнительно потребуется около 10 000 рублей.
Преимущества аренды авто
Использование арендованного автомобиля имеет свои плюсы. Оно избавляет от износа личного транспорта, который может повлечь за собой дополнительные расходы на замену масла, фильтров и ремонт ходовой части. Также аренда позволяет выбрать автомобиль, наиболее подходящий для долгих поездок, например кроссовер с высоким клиренсом или внедорожник, если планируется исследовать труднодоступные места Приморья.
Где остановиться
Самые дорогие ночевки по маршруту — в Хабаровске и Новосибирске. Более бюджетные варианты можно найти в Ачинске и Сковородино, Амурской области.
По данным «Авито», стоимость посуточной аренды жилья по маршруту «Омск — Владивосток» без учета конечных точек составит:
Что учесть в пути
Дороги по маршруту в целом хорошие, если придерживаться федеральных трасс. Кроме того, стоит заранее подготовить запас продуктов и воды на время длительных переездов, особенно в отдаленных районах, где инфраструктура может быть ограничена. Не забывайте проверять актуальные прогнозы погоды и маршруты для своевременного реагирования на возможные изменения дорожных условий.
Такое путешествие — не только вызов для автолюбителей, но и возможность насладиться красотами России, при этом грамотно спланировав бюджет и маршрут.
Ранее Город55 писал о том, куда омичи могут отправиться на новогодние праздники и во сколько обойдутся новогодние экскурсионные туры из Омска.