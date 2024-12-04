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Posted 4 декабря, 09:32

Published 4 декабря, 09:32

Modified 4 декабря, 09:34

Updated 4 декабря, 09:34

Омичам сообщили как доехать до Владивостока на машине за 10 дней и не разориться

Поездка из Омска во Владивосток: сколько стоит и как подготовиться

4 декабря 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.

Омичам сообщили как доехать до Владивостока на машине за 10 дней и не разориться

Рассказываем, сколько придется потратить на путешествие из Омска во Владивосток на машине и какие затраты могут возникнуть на долгом маршруте длиной более 6 400 километров.

Путешествие на автомобиле из Омска во Владивосток — это настоящее приключение длиной в 6 400 километров в одну сторону. Дорога займет минимум 10 дней в комфортном темпе с ночевками в девяти городах по маршруту: Новосибирск, Кемерово, Ачинск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Сковородино, Хабаровск.

Сколько это стоит

По расчетам «Авито Путешествий» и «Авито Авто», общие расходы на поездку составят около 59 500 рублей, если вы путешествуете на личном автомобиле.

Основные статьи расходов:

  • Топливо: около 34 500 рублей (при расходе 9 литров 95-го бензина на 100 км и средней цене топлива 60 рублей за литр);
  • Жилье: в среднем 25 000 рублей за все остановки.

Если арендовать автомобиль, то дополнительно потребуется около 10 000 рублей.

Преимущества аренды авто

Использование арендованного автомобиля имеет свои плюсы. Оно избавляет от износа личного транспорта, который может повлечь за собой дополнительные расходы на замену масла, фильтров и ремонт ходовой части. Также аренда позволяет выбрать автомобиль, наиболее подходящий для долгих поездок, например кроссовер с высоким клиренсом или внедорожник, если планируется исследовать труднодоступные места Приморья.

Где остановиться

Самые дорогие ночевки по маршруту — в Хабаровске и Новосибирске. Более бюджетные варианты можно найти в Ачинске и Сковородино, Амурской области.

По данным «Авито», стоимость посуточной аренды жилья по маршруту «Омск — Владивосток» без учета конечных точек составит:

  • Новосибирск — 3 000 рублей;
  • Кемерово — 2 600 рублей;
  • Ачинск — 2 300 рублей;
  • Красноярск — 2 800 рублей;
  • Иркутск — 2 800 рублей;
  • Улан-Удэ — 2 700 рублей;
  • Чита — 2 900 рублей;
  • Сковородино — 2 500 рублей;
  • Хабаровск — 3 400 рублей;
Фото: «Авито»

Что учесть в пути

Дороги по маршруту в целом хорошие, если придерживаться федеральных трасс. Кроме того, стоит заранее подготовить запас продуктов и воды на время длительных переездов, особенно в отдаленных районах, где инфраструктура может быть ограничена. Не забывайте проверять актуальные прогнозы погоды и маршруты для своевременного реагирования на возможные изменения дорожных условий.

Такое путешествие — не только вызов для автолюбителей, но и возможность насладиться красотами России, при этом грамотно спланировав бюджет и маршрут.

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