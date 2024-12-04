Переговоры на финише: «Авангард» готовится к подписанию защитника из фарм-клуба НХЛ

Напомним, что недавно в «Авангард» перешел еще один экс-игрок Национальной хоккейной лиги — 26-летний канадец Майкл Маклауд. Контракт с форвардом рассчитан до окончания сезона 2024/2025. Ранее нападающий выступал за «Барыс» из Казахстана, а до этого, в НХЛ, играл за «Нью-Джерси Девилз». Маклауд, как и новый тренер «ястребов» Ги Буше, должен приехать в Омск в середине декабря.