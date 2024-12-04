Переговоры на финише: «Авангард» готовится к подписанию защитника из фарм-клуба НХЛ

Posted 4 декабря, 09:14
Published 4 декабря, 09:14
Modified 4 декабря, 09:16
Updated 4 декабря, 09:16
Стало известно, что защитник Даниил Чайка может вернуться в Континентальную хоккейную лигу по ходу текущего сезона. Ранее «Вегас» выставил его на безусловный драфт отказов, а сейчас на игрока претендует омский «Авангард». Об этом сообщил хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника в КХЛ.
«Да, мы ведем переговоры с „Авангардом“ о подписании контракта, находимся на финишной прямой. Скоро увидим Даниила в омском клубе», — передает слова Романова «Чемпионат».
Сезон 2024/2025 Чайка начинал в составе «Хендерсон Силвер Найтс» в Американской хоккейной лиге. За пять матчей он отметился лишь одной голевой передачей, показатель полезности игрока составил -5. В НХЛ ему дебютировать не удалось.
До отъезда за океан спортивные права на 22-летнего защитника получил «Авангард», который провел обмен с ЦСКА, москвичи же получили денежную компенсацию.
Напомним, что недавно в «Авангард» перешел еще один экс-игрок Национальной хоккейной лиги — 26-летний канадец Майкл Маклауд. Контракт с форвардом рассчитан до окончания сезона 2024/2025. Ранее нападающий выступал за «Барыс» из Казахстана, а до этого, в НХЛ, играл за «Нью-Джерси Девилз». Маклауд, как и новый тренер «ястребов» Ги Буше, должен приехать в Омск в середине декабря.