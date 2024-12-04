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Posted 4 декабря, 11:12

Published 4 декабря, 11:12

Modified 4 декабря, 11:12

Updated 4 декабря, 11:12

НРА подтвердило рейтинг банка «НОВИКОМ»

НРА подтвердило рейтинг банка «НОВИКОМ»

4 декабря 2024, 11:12
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг НОВИКОМа, дочернего банка госкорпорации «Ростех», на уровне AA|ru|, дав ему прогноз «стабильный». Базовый рейтинг, характеризующий кредитоспособность банка, был улучшен до уровня А|ru|.

Рост рейтинга компании обусловлен сильными позициями на рынке, обширной клиентской базой и высокой прибыльностью, сообщает newstracker.ru. В отчете агентства также подчеркнута успешная интеграция в бизнес-процессы основного акционера и стабильность финансовых результатов банка.

НОВИКОМ входит в число двадцати крупнейших банков России по активам, которые на 1 октября 2024 года составили 840 миллиардов рублей. Банк активно реализует стратегические инициативы и государственные меры поддержки, что способствует его укреплению в ключевых секторах экономики. Основу клиентской базы составляют ведущие высокотехнологичные компании России, а также ведется активное сотрудничество с государственными учреждениями и институтами развития.

Повышение базового рейтинга НОВИКОМа связано с высоким качеством и диверсификацией кредитного портфеля, эффективным управлением рисками, прозрачностью корпоративного управления и внушительными показателями рентабельности и операционной эффективности.

За первые три квартала текущего года чистая прибыль банка «НОВИКОМ» составила 22,3 миллиарда рублей. Качество активов остается на высоком уровне: доля корпоративных кредитов составляет 76% от общего объема ссудной задолженности, а резервы полностью покрывают потенциальные риски.

Банк «НОВИКОМ» продолжает активно развивать свою инфраструктуру, включая центральный офис в Москве, пять филиалов и 24 дополнительных офиса, а также представительство на Кубе, что обеспечивает широкий доступ к банковским услугам.

Елена Георгиева, председатель правления банка и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что устойчивое развитие НОВИКОМа базируется на тесном сотрудничестве с акционером и его комплексной поддержке, а также на одобренной им стратегии. Она отметила, что эксперты НРА высоко оценили работу банка, в результате чего базовый рейтинг, отражающий качество управления ключевыми бизнес-процессами и состоянием баланса, был повышен на одну ступень. Это свидетельствует о росте стоимости инвестиций акционера в капитал банка.

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