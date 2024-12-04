НРА подтвердило рейтинг банка «НОВИКОМ»

Елена Георгиева, председатель правления банка и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что устойчивое развитие НОВИКОМа базируется на тесном сотрудничестве с акционером и его комплексной поддержке, а также на одобренной им стратегии. Она отметила, что эксперты НРА высоко оценили работу банка, в результате чего базовый рейтинг, отражающий качество управления ключевыми бизнес-процессами и состоянием баланса, был повышен на одну ступень. Это свидетельствует о росте стоимости инвестиций акционера в капитал банка.