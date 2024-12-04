Новый тренер «Авангарда» Ги Буше начал срочно оформлять паспорт для приезда в Россию

Posted 4 декабря, 18:32
Published 4 декабря, 18:32
Modified 4 декабря, 18:35
Updated 4 декабря, 18:35
Канадский специалист Ги Буше активно готовится к переезду в Омск, он может прибыть в город вместе со своим помощником Дэйвом Барром уже 12 декабря. Сейчас тренер получает новый канадский паспорт, так как срок старого документа истек, после этого начнется оформление российской визы. Ориентировочно планируется, что Буше и Барр смогут 11 декабря вылететь из Монреаля.
«Окончательная дата зависит от получения российской визы и проверки соответствующих органов. Обычно в России это занимает две недели, но мы рассчитываем на ускоренную процедуру. Процесс еще не начался, потому что сначала Буше должен получить новый канадский паспорт. Но понятно, что с большой долей вероятности новый тренерский штаб „Авангарда“ дебютирует уже после паузы в чемпионате КХЛ», — пишет «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.
Первый матч после паузы, во время которой будет проходить Кубок Первого канала, «Авангард» проведет 17 декабря в гостях у «Сибири». Вероятно, именно в этой игре омичи впервые увидят на мостике обновленный тренерский штаб.
Напомним, что несколько дней назад омский «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Уже известно, куда после увольнения отправится экс-главный тренер. По данным инсайдеров, Звягин в скором времени переедет в США, а конкретнее — в Мичиган, где проживает вместе с семьей.