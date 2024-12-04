Новый тренер «Авангарда» Ги Буше начал срочно оформлять паспорт для приезда в Россию

Напомним, что несколько дней назад омский «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Уже известно, куда после увольнения отправится экс-главный тренер. По данным инсайдеров, Звягин в скором времени переедет в США, а конкретнее — в Мичиган, где проживает вместе с семьей.