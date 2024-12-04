Небесное зрелище: над Якутией пролетел «потенциально опасный» астероид

Астероид пролетел через атмосферу в точности по расчетам, и весь его путь длился пять секунд. Во время полета была зафиксирована одна вспышка, что, по мнению экспертов, связано с процессом фрагментации астероида, когда его части разрушаются на более мелкие фрагменты. Однако, несмотря на яркое зрелище, угрозы для населения не было.