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Posted 4 декабря, 04:38

Published 4 декабря, 04:38

Modified 4 декабря, 04:40

Updated 4 декабря, 04:40

Небо над Якутией засияло от «потенциально опасного» астероида

Небесное зрелище: над Якутией пролетел «потенциально опасный» астероид

4 декабря 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney.

Небо над Якутией засияло от «потенциально опасного» астероида

Вечером 3 декабря жители Якутии стали свидетелями необычного явления: там пролетел астероид, классифицированный как «потенциально опасный».

«Новые известия» сообщают, что небесное тело под названием COWEPC5 привлекло внимание жителей Якутии. Вчера вечером в Олекминском и Ленском районах они наблюдали яркие вспышки и кометоподобный хвост. Появление астероида сопровождалось изменением цвета, что добавило зрелищности его полету.

По данным Роскосмоса, астероид должен был войти в атмосферу Земли в 19:15 по московскому времени. Изначально специалисты предполагали, что его размер составит от 0,5 до 2 метров, но в итоге оказалось, что его диаметр составлял всего около 70 см.

Астероид пролетел через атмосферу в точности по расчетам, и весь его путь длился пять секунд. Во время полета была зафиксирована одна вспышка, что, по мнению экспертов, связано с процессом фрагментации астероида, когда его части разрушаются на более мелкие фрагменты. Однако, несмотря на яркое зрелище, угрозы для населения не было.

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#Диана Рязанцева#Роскосмос#Астероид#Население#Вспышка
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