Небесное зрелище: над Якутией пролетел «потенциально опасный» астероид

Posted 4 декабря, 04:38
Published 4 декабря, 04:38
Modified 4 декабря, 04:40
Updated 4 декабря, 04:40
«Новые известия» сообщают, что небесное тело под названием COWEPC5 привлекло внимание жителей Якутии. Вчера вечером в Олекминском и Ленском районах они наблюдали яркие вспышки и кометоподобный хвост. Появление астероида сопровождалось изменением цвета, что добавило зрелищности его полету.
По данным Роскосмоса, астероид должен был войти в атмосферу Земли в 19:15 по московскому времени. Изначально специалисты предполагали, что его размер составит от 0,5 до 2 метров, но в итоге оказалось, что его диаметр составлял всего около 70 см.
Астероид пролетел через атмосферу в точности по расчетам, и весь его путь длился пять секунд. Во время полета была зафиксирована одна вспышка, что, по мнению экспертов, связано с процессом фрагментации астероида, когда его части разрушаются на более мелкие фрагменты. Однако, несмотря на яркое зрелище, угрозы для населения не было.
Ранее Город55 писал о том, какие астрономические события ждут омичей в последнем месяце года. Так, например, в ночь на 5 декабря в 5:34 по местному времени жители Омска увидят сближение Венеры и Луны.