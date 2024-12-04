«Не подведем»: в ТГК-11 пообещали, что отопительный сезон в Омске пройдет нормально

Генеральный директор «Омск РТС» Иван Ющенко признал, что состояние сетей удручающее: они нуждаются в обновлении, но в условиях нехватки ресурсов остается только повышать эффективность использования имеющихся скудных средств. При этом Калашников рассказал, что деньги все же будут: в ближайшие 3 года город рассчитывает получить 1,75 млрд рублей, на которые можно будет отремонтировать 32 участка теплосетей. Первый транш, 490 млн, должен прийти в 2025 году.