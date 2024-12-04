«Не подведем»: в ТГК-11 пообещали, что отопительный сезон в Омске пройдет нормально

Posted 4 декабря, 05:41
Published 4 декабря, 05:41
Modified 4 декабря, 05:43
Updated 4 декабря, 05:43
В Омском городском Совете сегодня, 4 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов повестки было обсуждение текущего отопительного периода: представители департамента городского хозяйства, ТГК-11 и «Тепловой компании» пришли в Горсовет, чтобы рассказать, как проходит сезон.
Город55 уже писал о содержании подготовленного для депутатов доклада. В нем говорилось, что на коммуникациях «Тепловой» этой зимой намного чаще, чем годом ранее, происходят аварии, и что подготовлены документы для получения федеральных субсидий на ремонт. Глава комитета Сергей Фролов этот доклад тоже прочел — и остался очень недоволен.
«Вот ваша информация, на 2 страницах при той ситуации, которая складывается сейчас в городе, — начал он, обращаясь к заместителю директора ДГХ Артему Калашникову. — Вы что, ребята, издеваетесь, прислав нам эту писульку? Кто это писал вообще? Мы вернули вопрос после осеннего обсуждения — и нам пишут теперь про 78% износа коммуникаций? Вы думаете, я этого не знаю? Где все это расписано? Если бы мне такое подготовили в бытность мою в мэрии, ряды ДГХ поредели бы!»
По словам Фролова, его «закусило»: ответ ДГХ оказался слишком «куцым». При этом в адрес омских коммунальщиков звучит очень серьезная критика: «Омскую энергосетевую компанию» и ТЭЦ-5 федеральное Минэнерго признало не готовыми к зиме, ТГК-11 в целом готова только на 86%. Раскритиковал подготовку города к отопительному сезону и полпред президента в СибФО Анатолий Серышев.
Однако представитель ТГК-11, пришедший на заседание, заявил, что все в порядке.
«Да, были замечания от Ростехнадзора, но те, которые остались, на прохождение сезона не влияют, — объяснил заместитель технического директора компании Ярослав Нарватов. — Мы по ним отрабатываем, предоставляем отчеты. На ТЭЦ-5 все генерации работают в штатном режиме, есть резервы. Подтверждаю: не подведем!».
Генеральный директор «Омск РТС» Иван Ющенко признал, что состояние сетей удручающее: они нуждаются в обновлении, но в условиях нехватки ресурсов остается только повышать эффективность использования имеющихся скудных средств. При этом Калашников рассказал, что деньги все же будут: в ближайшие 3 года город рассчитывает получить 1,75 млрд рублей, на которые можно будет отремонтировать 32 участка теплосетей. Первый транш, 490 млн, должен прийти в 2025 году.
«Хорошо, а когда 490 млн нам свалится — что делать будем? — не успокаивался Фролов. — Где возьмем подрядчиков? Ведь даже сейчас сварщиков не хватает…».
Глава «Тепловой компании» Владимир Дмитриев заверил депутатов, что подрядчики найдутся и бюджеты будут освоены — «опыт такой есть». Фролов на это ответил, что не разделяет такую уверенность.
В любом случае депутатам оставалось только принять услышанное к сведению. Теперь информация о прохождении Омском отопительного сезона должна прозвучать на пленарном заседании городского Совета.