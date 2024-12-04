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Posted 4 декабря, 12:03

Published 4 декабря, 12:03

Modified 4 декабря, 12:47

Updated 4 декабря, 12:47

Мэрия Омска все же решила изменить схему движения на ремонтируемом мосту у Телецентра

Мэрия Омска все же решила изменить схему движения на ремонтируемом мосту у Телецентра

4 декабря 2024, 12:03
Фото: 1MI.
После перекрытия части моста омичи ежедневно стоят в пробках и оставляют тысячи жалоб.

Городская администрация решила поменять схему движения на мосту у Телецентра, который сейчас капитально ремонтируют. Новая схема была согласована с прокуратурой, ГИБДД и министерством транспорта на недавнем совещании.

Теперь омичи смогут проезжать мост по двум полосам шириной от 3,25 м до 3,7 м с Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира. С обратной стороны откроют одну полосу шириной 3,7 м. Встречные потоки машин разделят делиниаторы.

«В перспективе рассмотрим вопрос о том, чтобы средняя полоса заработала в реверсивном режиме — по разному в утренний и вечерний часы пик, но это требует дополнительной подготовки», — написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Градоначальник также рассказал, что некоторые предприятия северо-западного промышленного узла изменили график работы для своих сотрудников, чтобы снизить нагрузку на проблемный участок в часы-пик.

Ранее корреспондент Города55 прокатилась в автобусе по перекрытому мосту в час-пик и рассказала о своих ощущениях.

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