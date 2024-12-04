Мэрия Омска все же решила изменить схему движения на ремонтируемом мосту у Телецентра

Теперь омичи смогут проезжать мост по двум полосам шириной от 3,25 м до 3,7 м с Левого берега в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира. С обратной стороны откроют одну полосу шириной 3,7 м. Встречные потоки машин разделят делиниаторы.