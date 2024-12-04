Ковид возвращается? За неделю в Омской области выявлено 263 новых случая заражения

Posted 4 декабря, 07:32
Published 4 декабря, 07:32
Modified 4 декабря, 07:35
Updated 4 декабря, 07:35
Согласно данным федерального оперативного штаба, с 25 ноября по 1 декабря 2024 года в Омской области выявлено 263 новых случая COVID-19, из них 16 пациентов госпитализированы. Это значительный прирост по сравнению с предыдущей неделей. Тогда было зарегистрировано 208 заболевших, госпитализировано 35 человек.
Общий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по России за этот период вырос на 7,4%, составив 21,46 случая на 100 тысяч населения. Прирост заражений отмечен в 49 регионах, а в 22 из них ситуация ухудшилась более существенно, чем в среднем по стране.
Наибольшее число госпитализаций зафиксировано в Санкт-Петербурге, где за последнюю неделю заболели 2 416 человек, из них 108 попали в больницы. В Чеченской Республике за неделю выявлен один случай заражения. Выздоровели всего 28 536 человек по России, или на 13,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.