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Posted 4 декабря, 07:32

Published 4 декабря, 07:32

Modified 4 декабря, 07:35

Updated 4 декабря, 07:35

В Омской области за неделю госпитализировано 16 человек с коронавирусом

Ковид возвращается? За неделю в Омской области выявлено 263 новых случая заражения

4 декабря 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области за неделю госпитализировано 16 человек с коронавирусом

В Омской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом.

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 25 ноября по 1 декабря 2024 года в Омской области выявлено 263 новых случая COVID-19, из них 16 пациентов госпитализированы. Это значительный прирост по сравнению с предыдущей неделей. Тогда было зарегистрировано 208 заболевших, госпитализировано 35 человек.

Общий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по России за этот период вырос на 7,4%, составив 21,46 случая на 100 тысяч населения. Прирост заражений отмечен в 49 регионах, а в 22 из них ситуация ухудшилась более существенно, чем в среднем по стране.

Наибольшее число госпитализаций зафиксировано в Санкт-Петербурге, где за последнюю неделю заболели 2 416 человек, из них 108 попали в больницы. В Чеченской Республике за неделю выявлен один случай заражения. Выздоровели всего 28 536 человек по России, или на 13,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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#Диана Рязанцева#Омская область#Россия#Санкт-Петербург#Ковид#Чеченская Республика#Федеральный оперативный штаб
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