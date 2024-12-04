Ковид возвращается? За неделю в Омской области выявлено 263 новых случая заражения

Наибольшее число госпитализаций зафиксировано в Санкт-Петербурге, где за последнюю неделю заболели 2 416 человек, из них 108 попали в больницы. В Чеченской Республике за неделю выявлен один случай заражения. Выздоровели всего 28 536 человек по России, или на 13,4% больше в сравнении с предыдущей неделей.