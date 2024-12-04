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Posted 4 декабря, 08:38

Published 4 декабря, 08:38

Modified 4 декабря, 08:49

Updated 4 декабря, 08:49

Хоценко сообщил, что в 2024 году на обслуживание транспорта выделили больше 367 млн

Хоценко сообщил, что в 2024 году на обслуживание транспорта выделили больше 367 млн

4 декабря 2024, 08:38
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба Правительства Омской области.
Субсидии из бюджета получили 31 муниципальный район и 10 городских поселений.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на транспортное обслуживание населения с начала 2024 года выделили больше 367 млн рублей.

Бюджетные средства распределяются по конкурсу. В ноябре региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства провело пятый по счету отбор.

«Субсидии для оплаты муниципальных перевозок получили 31 муниципальный район и 10 городских поселений», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Размер субсидии рассчитан пропорционально расчетному годовому пробегу автобусов по муниципальным маршрутам.

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#Евгений Игишев#Омск#Маршруты#Субсидии#Автобусы#Виталий Хоценко#Транспортное обслуживание#Бюджетные средства#Областной бюджет#Муниципалитеты
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