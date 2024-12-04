Хоценко сообщил, что в 2024 году на обслуживание транспорта выделили больше 367 млн

Posted 4 декабря, 08:38
Published 4 декабря, 08:38
Modified 4 декабря, 08:49
Updated 4 декабря, 08:49
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на транспортное обслуживание населения с начала 2024 года выделили больше 367 млн рублей.
Бюджетные средства распределяются по конкурсу. В ноябре региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства провело пятый по счету отбор.
«Субсидии для оплаты муниципальных перевозок получили 31 муниципальный район и 10 городских поселений», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Размер субсидии рассчитан пропорционально расчетному годовому пробегу автобусов по муниципальным маршрутам.