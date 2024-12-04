Хоценко поручил установить правила для продажи алкоголя в летних кафе Омской области

Posted 4 декабря, 06:52
Published 4 декабря, 06:52
Modified 4 декабря, 06:55
Updated 4 декабря, 06:55
Правительство Омской области под руководством Виталия Хоценко установило требования для сезонных кафе, продающих алкоголь.
По данным пресс-службы правительства Омской области, с 1 марта 2025 года летние кафе, продающие алкоголь, будут обязаны получать специальный документ, подтверждающий соответствие установленным требованиям. Выдавать этот документ будут региональные власти.
Для обсуждения этих требований в Минэкономразвития прошла встреча с представителями предпринимательских объединений, ведомств и контрольных органов. По итогам обсуждений был разработан проект постановления, который был утвержден на заседании правительства.
Теперь летние кафе должны соответствовать ряду критериев:
Если кафе находится на крыше или террасе, нужно заключение о несущей способности конструкции. Работа сезонных кафе будет разрешена только с 1 апреля по 1 ноября.
Кроме того, продажа алкоголя должна соответствовать федеральному законодательству, в том числе:
Требования распространяются на кафе, которые реализуют крепкий алкоголь, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Получать отдельную лицензию для продажи алкоголя в таких заведениях не нужно.
Документ, подтверждающий соответствие установленным требованиям, будет выдаваться Минэкономразвития Омской области сроком на пять лет.