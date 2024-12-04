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Posted 4 декабря, 06:52

Published 4 декабря, 06:52

Modified 4 декабря, 06:55

Updated 4 декабря, 06:55

Хоценко поручил установить правила для продажи алкоголя в летних кафе Омской области

Хоценко поручил установить правила для продажи алкоголя в летних кафе Омской области

4 декабря 2024, 06:52
Фото: Вячеслав Крузман.
С 1 марта 2025 года летние кафе Омской области, торгующие алкоголем, будут обязаны соответствовать новым требованиям. Для реализации спиртного владельцы таких заведений должны будут получить специальный документ, подтверждающий соответствие объекта установленным нормам.

Правительство Омской области под руководством Виталия Хоценко установило требования для сезонных кафе, продающих алкоголь.

По данным пресс-службы правительства Омской области, с 1 марта 2025 года летние кафе, продающие алкоголь, будут обязаны получать специальный документ, подтверждающий соответствие установленным требованиям. Выдавать этот документ будут региональные власти.

Для обсуждения этих требований в Минэкономразвития прошла встреча с представителями предпринимательских объединений, ведомств и контрольных органов. По итогам обсуждений был разработан проект постановления, который был утвержден на заседании правительства.

Теперь летние кафе должны соответствовать ряду критериев:

  • Наличие правоустанавливающих документов на объект общепита и земельный участок;
  • Соответствие правилам благоустройства;
  • Наличие ограждения, вывески;
  • Расстояние от объекта общепита до сезонного зала должно составлять не более 10 метров.

Если кафе находится на крыше или террасе, нужно заключение о несущей способности конструкции. Работа сезонных кафе будет разрешена только с 1 апреля по 1 ноября.

Кроме того, продажа алкоголя должна соответствовать федеральному законодательству, в том числе:

  • Оказание услуг общественного питания;
  • Наличие зала обслуживания посетителей;
  • Применение кассовой техники;
  • Предоставление сведений об объеме розничной продажи алкоголя в ЕГАИС и др.

Требования распространяются на кафе, которые реализуют крепкий алкоголь, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Получать отдельную лицензию для продажи алкоголя в таких заведениях не нужно.

Документ, подтверждающий соответствие установленным требованиям, будет выдаваться Минэкономразвития Омской области сроком на пять лет.

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#Диана Рязанцева#Омская область#Продажа#Алкоголь#Минэкономразвития#Требования#Виталий Хоценко#Летние кафе
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