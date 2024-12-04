Губернатор Хоценко рассказал о ремонте пяти школ к «Празднику Севера — Азово 2025»

Posted 4 декабря, 10:09
Published 4 декабря, 10:09
Modified 4 декабря, 10:11
Updated 4 декабря, 10:11
В 2025 году Праздник Севера пройдет в Азовском районе. Сейчас уже началась подготовка к этой традиционной зимней региональной сельской олимпиаде. В частности по поручению губернатора Виталия Хоценко к мероприятию отремонтируют сразу пять учебных заведений в районе. Среди них гимназия и школа №2 в Азово, а также три школы в селах Привальное, Звонарев Кут и Гауф.
«В этих учреждениях необходимо провести ремонт кровель и помещений. Средства на эти цели выделили из областного бюджета», — отметил губернатор.
Отвечать за ремонт школ — как качество, так и сроки — будет глава Азовского района Дмитрий Дизер.