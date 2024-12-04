Губернатор Хоценко рассказал о ремонте пяти школ к «Празднику Севера — Азово 2025»

В 2025 году Праздник Севера пройдет в Азовском районе. Сейчас уже началась подготовка к этой традиционной зимней региональной сельской олимпиаде. В частности по поручению губернатора Виталия Хоценко к мероприятию отремонтируют сразу пять учебных заведений в районе. Среди них гимназия и школа №2 в Азово, а также три школы в селах Привальное, Звонарев Кут и Гауф.