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Posted 4 декабря, 10:09

Published 4 декабря, 10:09

Modified 4 декабря, 10:11

Updated 4 декабря, 10:11

Губернатор Хоценко рассказал о ремонте пяти школ к «Празднику Севера — Азово 2025»

Губернатор Хоценко рассказал о ремонте пяти школ к «Празднику Севера — Азово 2025»

4 декабря 2024, 10:09
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.
Ремонт затронет учебные заведения в Азово, а также селах Привальное, Звонарев Кут и Гауф. Деньги на эти цели выделили из областного бюджета.

В 2025 году Праздник Севера пройдет в Азовском районе. Сейчас уже началась подготовка к этой традиционной зимней региональной сельской олимпиаде. В частности по поручению губернатора Виталия Хоценко к мероприятию отремонтируют сразу пять учебных заведений в районе. Среди них гимназия и школа №2 в Азово, а также три школы в селах Привальное, Звонарев Кут и Гауф.

«В этих учреждениях необходимо провести ремонт кровель и помещений. Средства на эти цели выделили из областного бюджета», — отметил губернатор.

Отвечать за ремонт школ — как качество, так и сроки — будет глава Азовского района Дмитрий Дизер.

Хоценко сообщил, что в 2024 году на обслуживание транспорта выделили больше 367 млн
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Соревнования#Правительство Омской области#Губернатор#Новости#Азовский район#Ремонт школ#Виталий Хоценко
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