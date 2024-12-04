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Posted 4 декабря, 07:02

Published 4 декабря, 07:02

Modified 4 декабря, 07:04

Updated 4 декабря, 07:04

В правительстве Омской области переназначили 3 заместителей министров

Губернатор Хоценко переназначил сразу 3 заместителей министров

4 декабря 2024, 07:02
Фото: gorod55.ru.

В правительстве Омской области переназначили 3 заместителей министров

Кадровые решения касаются минобразования и минсельхоза.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 2 распоряжения, которые касаются кадров. Первым из документов, от 2 декабря, назначаются 2 заместителя министра образования: Николай Сергеев и Оксана Груздева (последняя будет руководить управлением опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования). Вторым распоряжением Лариса Машинская назначается заместителем министра сельского хозяйства.

Во всех 3 случаях речь идет о переназначении. Напомним: министры и их заместители с определенного момента не входят в состав правительства, и максимальный срок действия их полномочий составляет один год. По истечении года губернатор может переназначить конкретного чиновника или назначить нового. Прежде с министрами и их замами заключали контракты на весь губернаторский срок — пять лет.

Лариса Машинская является заместителем главы минсельхоза с 2016 года, то есть она начинала работать еще при министре Максиме Чекусове и губернаторе Викторе Назарове. Оксана Груздева была назначена заместителем главы минобразования в 2019 году, при Татьяне Дерновой и Александре Буркове, Николай Сергеев занял свой пост в августе 2022 года.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Минсельхоз#Николай Сергеев#Минобразования#Областно правительство#Лариса Машинская
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