Губернатор Хоценко переназначил сразу 3 заместителей министров

Posted 4 декабря, 07:02
Published 4 декабря, 07:02
Modified 4 декабря, 07:04
Updated 4 декабря, 07:04
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 2 распоряжения, которые касаются кадров. Первым из документов, от 2 декабря, назначаются 2 заместителя министра образования: Николай Сергеев и Оксана Груздева (последняя будет руководить управлением опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования). Вторым распоряжением Лариса Машинская назначается заместителем министра сельского хозяйства.
Во всех 3 случаях речь идет о переназначении. Напомним: министры и их заместители с определенного момента не входят в состав правительства, и максимальный срок действия их полномочий составляет один год. По истечении года губернатор может переназначить конкретного чиновника или назначить нового. Прежде с министрами и их замами заключали контракты на весь губернаторский срок — пять лет.
Лариса Машинская является заместителем главы минсельхоза с 2016 года, то есть она начинала работать еще при министре Максиме Чекусове и губернаторе Викторе Назарове. Оксана Груздева была назначена заместителем главы минобразования в 2019 году, при Татьяне Дерновой и Александре Буркове, Николай Сергеев занял свой пост в августе 2022 года.