Губернатор Хоценко переназначил сразу 3 заместителей министров

Во всех 3 случаях речь идет о переназначении. Напомним: министры и их заместители с определенного момента не входят в состав правительства, и максимальный срок действия их полномочий составляет один год. По истечении года губернатор может переназначить конкретного чиновника или назначить нового. Прежде с министрами и их замами заключали контракты на весь губернаторский срок — пять лет.