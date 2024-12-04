Ефимов прокомментировал готовность проходки тоннеля на Рублево-Архангельской линии

Posted 4 декабря, 12:23
Published 4 декабря, 12:23
Modified 4 декабря, 12:25
Updated 4 декабря, 12:25
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, работы ведут тоннелепроходческие щиты «Натали» и «Виктория». «Натали» закончила прокладку левого перегонного тоннеля 25 ноября. Правый тоннель прокладывает «Виктория», она уже завершила основную часть маршрута, осталось меньше 250 метров. Об этом сообщает mos.ru.
Оба щита ранее участвовали в создании тоннелей Большой кольцевой линии. При помощи этого оборудования были проложены проходы на участках от станции «ЦСКА» до станции «Хорошевская», от «Хорошевской» — до «Шелепихи», а также от «Шелепихи» до «Делового центра». Данные щиты были задействованы при прокладывании тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская». Этот участок расположен на Рублево-Архангельской линии.
По словам главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, работы также ведутся на других перегонах Рублево-Архангельской линии. На участке между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» тоннель прокладывает ТПМК «София», а проходка двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» к «Серебряному Бору» прокладывается с использованием щита-гиганта «Лилия».
Гендиректор акционерного общества «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул, что завершение проходки — важное событие для строителей. Работа по прокладыванию каждого тоннеля требует ювелирной точности. Рабочие управляют техникой, масса которой превышает 500 тонн, при этом отклонение от трассы допускается не более 50 миллиметров.
Новая линия метро пройдет через северо-западную часть столицы. Она выступит связующим звеном между деловым центром «Москва-Сити» и территорией Рублёво-Архангельского. Метро улучшит транспортное обслуживание примерно 1 миллиона жителей семи районов, расположенных на западе, северо-западе и в центре города.
Строительство тоннелей находится под особым контролем Мосгосстройнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход строительства Рублево-Архангельской линии метро.