Ефимов прокомментировал готовность проходки тоннеля на Рублево-Архангельской линии

Оба щита ранее участвовали в создании тоннелей Большой кольцевой линии. При помощи этого оборудования были проложены проходы на участках от станции «ЦСКА» до станции «Хорошевская», от «Хорошевской» — до «Шелепихи», а также от «Шелепихи» до «Делового центра». Данные щиты были задействованы при прокладывании тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская». Этот участок расположен на Рублево-Архангельской линии.