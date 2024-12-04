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Posted 4 декабря, 05:49

Published 4 декабря, 05:49

Modified 4 декабря, 05:51

Updated 4 декабря, 05:51

Агент Владимира Ткачева отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта

Агент Владимира Ткачева отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта

4 декабря 2024, 05:49
Фото: ХК «Авангард».
Шуми Бабаев назвал новости о расторжении контракта с Ткачевым лишь догадками, на деле же об этом разговор не ведется.

Хоккейный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, отреагировал на новости о возможном прекращении контракта с хоккеистом. Бабаев рассказал, что это лишь догадки, на самом же деле таких разговоров никто не ведет.

«У нас даже близко не было никаких разговоров и никаких контактов с руководством „Авангарда“, чтобы что-то срезать Владимиру Ткачёву из его нынешнего контракта. Ни о каком понижении его финансовых условий и пересмотре контракта речи не шло, недовольств тоже не было. Это все догадки», — передает слова Бабаева «Чемпионат».

О возможном расторжении контракта первым заговорил спортивный журналист Алексей Шевченко. Он заявил, что с Владимиром Ткачевым не хотят сотрудничать дальше и считают, что его зарплата слишком высокая для нынешнего «Авангарда».

Владимир Ткачев и Рид БушеВладимир Ткачев и Рид Буше
Владимир Ткачев и Рид Буше. Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что недавно появились слухи о расторжении контрактов с еще двумя игроками — защитником Сергеем Бойковым и нападающим Станиславом Галиевым.

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