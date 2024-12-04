Агент Владимира Ткачева отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта

Posted 4 декабря, 05:49
Published 4 декабря, 05:49
Modified 4 декабря, 05:51
Updated 4 декабря, 05:51
Хоккейный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, отреагировал на новости о возможном прекращении контракта с хоккеистом. Бабаев рассказал, что это лишь догадки, на самом же деле таких разговоров никто не ведет.
«У нас даже близко не было никаких разговоров и никаких контактов с руководством „Авангарда“, чтобы что-то срезать Владимиру Ткачёву из его нынешнего контракта. Ни о каком понижении его финансовых условий и пересмотре контракта речи не шло, недовольств тоже не было. Это все догадки», — передает слова Бабаева «Чемпионат».
О возможном расторжении контракта первым заговорил спортивный журналист Алексей Шевченко. Он заявил, что с Владимиром Ткачевым не хотят сотрудничать дальше и считают, что его зарплата слишком высокая для нынешнего «Авангарда».
Напомним, что недавно появились слухи о расторжении контрактов с еще двумя игроками — защитником Сергеем Бойковым и нападающим Станиславом Галиевым.