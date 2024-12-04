Агент Владимира Ткачева отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта

Хоккейный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, отреагировал на новости о возможном прекращении контракта с хоккеистом. Бабаев рассказал, что это лишь догадки, на самом же деле таких разговоров никто не ведет.