Агент Шуми Бабаев жестко высказался об увольнении Звягина и Курьянова из «Авангарда»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал новость о том, что «Авангард» расторг контракт с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером по большинству Антоном Курьяновым. По его мнению, это решение нужно было принять раньше, так как на это имелись все основания.