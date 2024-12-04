Агент Шуми Бабаев жестко высказался об увольнении Звягина и Курьянова из «Авангарда»

Posted 4 декабря, 05:02
Published 4 декабря, 05:02
Modified 4 декабря, 05:04
Updated 4 декабря, 05:04
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал новость о том, что «Авангард» расторг контракт с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером по большинству Антоном Курьяновым. По его мнению, это решение нужно было принять раньше, так как на это имелись все основания.
«Как я уже говорил, с этим решением затянули, это нужно было делать раньше. Зачем держать человека, который не является авторитетом и главным тренером команды? Что касается Антона Курьянова, то это, наверное, его личное решение», — передает слова агента Бабаева «Чемпионат».
Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Андрей Подконицки, а омский клуб, тем временем, находится в ожидании нового руководителя команды — канадца Ги Буше, с ним заключили двухлетний контракт на прошлой неделе. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.
Напомним, что уже известно, куда отправиться Сергей Звягин после расторжения контракта. По информации инсайдеров, экс-главный тренер «ястребов» переедет в Америку, в штат Мичиган, где проживает вместе с семьей. Произойти это может уже на следующей неделе.