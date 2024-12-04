gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 05:02

Published 4 декабря, 05:02

Modified 4 декабря, 05:04

Updated 4 декабря, 05:04

Агент Шуми Бабаев жестко высказался об увольнении Звягина и Курьянова из «Авангарда»

Агент Шуми Бабаев жестко высказался об увольнении Звягина и Курьянова из «Авангарда»

4 декабря 2024, 05:02
Фото: ХК «Авангард».
По мнению известного хоккейного агента, это решение нужно было принять намного раньше.

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал новость о том, что «Авангард» расторг контракт с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером по большинству Антоном Курьяновым. По его мнению, это решение нужно было принять раньше, так как на это имелись все основания.

«Как я уже говорил, с этим решением затянули, это нужно было делать раньше. Зачем держать человека, который не является авторитетом и главным тренером команды? Что касается Антона Курьянова, то это, наверное, его личное решение», — передает слова агента Бабаева «Чемпионат».

Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Андрей Подконицки, а омский клуб, тем временем, находится в ожидании нового руководителя команды — канадца Ги Буше, с ним заключили двухлетний контракт на прошлой неделе. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

«Титулы меня не волновали»: Звягин — о своем временном статусе в «Авангарде»
Узнать подробнее

Напомним, что уже известно, куда отправиться Сергей Звягин после расторжения контракта. По информации инсайдеров, экс-главный тренер «ястребов» переедет в Америку, в штат Мичиган, где проживает вместе с семьей. Произойти это может уже на следующей неделе.

Читайте также:
Стало известно, куда отправится Сергей Звягин после ухода из «Авангарда»Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером ЗабугойХоккеист Коньков высказался об очередном трансфере «Авангарда»
#Анастасия Баянова#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика