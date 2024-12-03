Жителей района Омской области предупредили о нашествии посторонних шумов

Posted 3 декабря, 12:23
Published 3 декабря, 12:23
Modified 3 декабря, 12:27
Updated 3 декабря, 12:27
Жителей Большереченского района Омской области предупредили о начале испытаний на магистральном газопроводе, из-за которых в населенных пунктах могут быть слышны странные звуки.
«В связи с проведением испытания, в районе ГРС, возможны посторонние свисты, шумы, звуки. Работа будет выполняться в течение двух недель. Прошу жителей не беспокоиться по данному поводу», — предупредил глава района Василий Майстепанов в своем телеграм-канале.
Напомним, что до 4 декабря в Октябрьском округе Омска и в Георгиевском поселении Кормиловского района проходят масштабные антитеррористические учения с сотрудниками МЧС, Росгвардии, ФСО, транспортной полиции и других ведомств.