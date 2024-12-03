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Posted 3 декабря, 12:23

Published 3 декабря, 12:23

Modified 3 декабря, 12:27

Updated 3 декабря, 12:27

Иллюстрация

Жителей района Омской области предупредили о нашествии посторонних шумов

3 декабря 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
В Большереченском районе пройдут испытания магистрального газопровода, из-за этого местные жители будут слышать странные звуки.

Жителей Большереченского района Омской области предупредили о начале испытаний на магистральном газопроводе, из-за которых в населенных пунктах могут быть слышны странные звуки.

«В связи с проведением испытания, в районе ГРС, возможны посторонние свисты, шумы, звуки. Работа будет выполняться в течение двух недель. Прошу жителей не беспокоиться по данному поводу», — предупредил глава района Василий Майстепанов в своем телеграм-канале.

Напомним, что до 4 декабря в Октябрьском округе Омска и в Георгиевском поселении Кормиловского района проходят масштабные антитеррористические учения с сотрудниками МЧС, Росгвардии, ФСО, транспортной полиции и других ведомств.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Предупреждение#Новости#Испытания#Испытание#Испытания магистрального газопровода
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