Женщины и деньги: как в Омске борются с дефицитом водителей общественного транспорта

Дефицит кадров в сфере пассажирских перевозок достаточно острый в том числе из-за того, что средний уровень износа транспорта остается высоким. А федеральный бюджет не выделяет необходимых денег для обновления автобусов и троллейбусов. Это в том числе отпугивает водителей, которые не хотят остаться в морозы без работающих печек или в жару — без кондиционеров.