Женщины и деньги: как в Омске борются с дефицитом водителей общественного транспорта

Posted 3 декабря, 12:15
Published 3 декабря, 12:15
Modified 3 декабря, 13:13
Updated 3 декабря, 13:13
В Омске ощутимо не хватает водителей общественного транспорта. На фоне острого кадрового дефицита департамент транспорта ищет способы пополнить штат водителей. В том числе за счет женщин и поднятия заработной платы.
Сегодня в предприятиях общественного транспорта Омска работает 169 омичек. Из них пятеро водят автобусы, 77 — троллейбусы и 87 — трамваи. Такие данные Городу55 привели в департаменте транспорта мэрии Омска в ответ на наш запрос.
С июля 2024 года водителям общественного транспорта пассажирского предприятия №8 увеличили оплату труда. На данный момент среднемесячная зарплата у водителей автобусов составляет 121 тысяча рублей, троллейбусов — 77 455 рублей и трамваев — 67 155 рублей.
Действительно, такие нововведения улучшили ситуацию с нехваткой сотрудников. В дептрансе Городу55 сообщили, что число желающих работать водителями увеличилось, а дефицит водительского состава сократился на 12%. Однако полностью решить проблему кадрового голода не удалось даже несмотря на то, что женщины идут работать в сферу пассажирских перевозок и получают достойную зарплату.
Как выяснилось из ответа директора дептранса Вадима Кормильца на официальный запрос Города55, с начала 2024 года с двух муниципальных пассажирских предприятий уволилось 147 водителей: 117 человек управляли автобусами, 22 — троллейбусами и 8 — трамваями. Правда, почти столько же специалистов пополнили пассажирские предприятия.
По информации «ПП№8» и «Электрического транспорта», предоставленной Городу55, в настоящее время не хватает 100 водителей автобусов, 75 водителей троллейбусов и 40 водителей трамваев.
«Для решения кадрового вопроса принимается ряд мер, начиная с повышения средней заработной платы водительскому составу и заканчивая бесплатным обучением по профессиям, которые самостоятельно проводит „Электрический транспорт“, и обучением в автошколе с компенсацией, организованным „Пассажирским предприятием №8“, или переобучением на базе СибАДИ», — добавили в мэрии.
В последнее время парк общественного транспорта Омска активно обновлялся. В прошлом году поступило полсотни троллейбусов и автобусов. По данным на 1 ноября, общая численность подвижного состава в муниципальных предприятиях города составляет 500 автобусов (335 — большого класса, 130 — среднего и 35 — малого класса), а также 167 троллейбусов и 77 трамваев.
Вот только ждать их пассажирам приходится долго. Если к трамваям у омичей претензий практически нет, то к графику движения остальных видов транспорта — хоть отбавляй. Нерегулярность движения, длительные ожидания на остановках и переполненные салоны стали привычной картиной для омичей. По словам пассажиров, проблемы наблюдаются практически на всех маршрутах.
«Что происходит с 59-м маршрутом автобуса? Сегодня после работы пришлось ровно час ждать. Мало того, что маршрутки убрали, которые идут через Химиков на 22 апреля, так еще и автобусы пропали»;
«Мы так на 22-й автобус на остановке „п. Чкаловский“ садимся. Он теперь один ездит через 10 лет Октября на Красный Путь. А ездит он так часто: 7:00, 7:18, 7:30. Если не влез — опоздал на работу!»;
«А №64 и №24-й — ни одного»;
«Подскажите, пожалуйста, как уезжать с Амура-2 после 20:00, если уже в 20:00 маршрутки привозят пассажиров и уезжают пустые, ссылаясь на то, что им нужно в гараж. А автобус 47 вообще мимо остановки проезжают с выключенным светом. Остановки там, заметьте, не теплые, а просто железная будка стоит по-другому никак не назвать».
Городские власти в ответ на жалобы граждан ссылаются на «неукомплектованность водительского состава» и отправляют перевозчикам предписания об устранении нарушений.
Дефицит кадров в сфере пассажирских перевозок достаточно острый в том числе из-за того, что средний уровень износа транспорта остается высоким. А федеральный бюджет не выделяет необходимых денег для обновления автобусов и троллейбусов. Это в том числе отпугивает водителей, которые не хотят остаться в морозы без работающих печек или в жару — без кондиционеров.
В департаменте транспорта также рассказали о дополнительных гарантиях для водителей на маршрутных перевозках:
Ранее Город55 сообщал, что в мэрии рассказали, что будет с общественным транспортом в Омске в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.