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Posted 3 декабря, 03:01

Published 3 декабря, 03:01

Modified 3 декабря, 03:03

Updated 3 декабря, 03:03

Омичи сильно удивились, заметив зайца в парке «Зеленый остров»

«Заблудился косой»: омичи удивились, увидев зайца на «Зеленом острове»

3 декабря 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи сильно удивились, заметив зайца в парке «Зеленый остров»

Пушистый зверек «прогуливался» по одной из аллей парка.

В соцсетях накануне распространилось видео с зайцем. Его омичи, как следуют из поста в паблике «Омск Live», смогли заснять в парке «Зеленый остров».

Автор видео очень удивился, заметив зайца на одной из аллей парка. Пушистый зверек быстро попрыгал по своим делам, не сильно обращая внимание на мужчину.

Заяц в парке «Зеленый остров»Заяц в парке «Зеленый остров»
Заяц в парке «Зеленый остров». Фото: Скриншот видео в паблике ВКонтакте «Омск Live»

В комментариях омичи предположили, что косой заблудился, и заявили, что он очень милый. Но были и более обеспокоенные комментаторы:

«Сначала зайки, потом косули, а следом волки?» — написал мужчина.

Отметим, что в середине октября зайца также обнаружили на улице Ленина. А в микрорайон Серебряный берег в ноябре забежала косуля, но о массовой миграции, как год назад, речи пока не идет.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Парк#Животные#Новости#Природа#Зеленый остров#Зайцы
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