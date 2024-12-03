«Заблудился косой»: омичи удивились, увидев зайца на «Зеленом острове»

Posted 3 декабря, 03:01
Published 3 декабря, 03:01
Modified 3 декабря, 03:03
Updated 3 декабря, 03:03
В соцсетях накануне распространилось видео с зайцем. Его омичи, как следуют из поста в паблике «Омск Live», смогли заснять в парке «Зеленый остров».
Автор видео очень удивился, заметив зайца на одной из аллей парка. Пушистый зверек быстро попрыгал по своим делам, не сильно обращая внимание на мужчину.
В комментариях омичи предположили, что косой заблудился, и заявили, что он очень милый. Но были и более обеспокоенные комментаторы:
«Сначала зайки, потом косули, а следом волки?» — написал мужчина.
Отметим, что в середине октября зайца также обнаружили на улице Ленина. А в микрорайон Серебряный берег в ноябре забежала косуля, но о массовой миграции, как год назад, речи пока не идет.