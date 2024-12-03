Выбор удивит: названо имя главного претендента на пост генменеджера «Авангарда»

На должность генерального менеджера претендовал еще один кандидат — спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко. Изначально инсайдеры сообщали, что специалист приедет в Омск, а подписание контракта с ним — уже решенный вопрос. Однако на деле проучилось иначе: Гомоляко не заключил контракт с «Авангардом», место осталось свободным.