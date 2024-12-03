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Posted 3 декабря, 07:54

Published 3 декабря, 07:54

Modified 3 декабря, 10:58

Updated 3 декабря, 10:58

Выбор удивит: названо имя главного претендента на пост генменеджера «Авангарда»

Выбор удивит: названо имя главного претендента на пост генменеджера «Авангарда»

3 декабря 2024, 07:54
Фото: ХК «Авангард».
По информации спортивных экспертов, пост может занять директор Академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Стало известно, что директор хоккейной Академии «Авангард» Кирилл Алексеев стал главным кандидатом на должность генерального менеджера клуба. Напомним, что несколько дней назад руководство «ястребов» объявило, что этот пост покинул Евгений Забуга.

О кандидатуре Алексеева пишет телеграм-канал «Вброс по борту». Инсайдер отмечает, что именно директор Академии занимался финальными переговорами перед подписанием контракта с Ги Буше.

«Почему именно он? А вот так сложились обстоятельства. В далеком 1997 году начинающий тренер Буше получил работу ассистента в клубе Руан-Норанда Хаскис из молодежной лиги Квебека. А через год из России в эту команду приехал… 17-летний защитник из России. Как его звали? Правильно, Кирилл Алексеев. И, между прочим, играл прилично, был на хорошем счету. Спустя четверть века это знакомство привело Буше в Омск, где уже пустил корни Алексеев», — пишет он.

Одно из главных преимуществ Алексеева как возможного генменеджера — свободное владение английским языком, а значит понимание нового тренера.

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На должность генерального менеджера претендовал еще один кандидат — спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко. Изначально инсайдеры сообщали, что специалист приедет в Омск, а подписание контракта с ним — уже решенный вопрос. Однако на деле проучилось иначе: Гомоляко не заключил контракт с «Авангардом», место осталось свободным.

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Напомним, что 27 ноября омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с новым главным тренером, им стал канадец Ги Буше. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

Вопрос, кто займет место Сергея Звягина, обсуждался более месяца. На пост главного тренера могли попасть несколько специалистов. В частности, речь шла переговорах с канадским тренером Жерраром Галланом, спортивным директором чемпионского «Металлурга» Сергеем Гомоляко, североамериканцем Тоддом Рирденом и канадцем Джеем Вудкрофтом.

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