ВТБ интегрирует более 2 миллионов клиентов РНКБ в 2025 году

Начало перевода розничных клиентов из банка РНКБ в систему ВТБ запланировано на май 2025 года. Оно начнется с автоматического перевода эскроу-счетов. Все клиенты РНКБ смогут получить доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Во втором полугодии планируется завершить интеграцию эскроу-счетов, после чего другие продукты и счета клиентов РНКБ будут поэтапно подключены в инфраструктуру ВТБ. Полностью завершить данный процесс и перевод клиентской базы, по информации ВТБ, планируется в ноябре следующего года. Об этом сообщает портал inkazan.ru.