ВТБ интегрирует более 2 миллионов клиентов РНКБ в 2025 году

Posted 3 декабря, 14:18
Published 3 декабря, 14:18
Modified 3 декабря, 14:18
Updated 3 декабря, 14:18
Начало перевода розничных клиентов из банка РНКБ в систему ВТБ запланировано на май 2025 года. Оно начнется с автоматического перевода эскроу-счетов. Все клиенты РНКБ смогут получить доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Во втором полугодии планируется завершить интеграцию эскроу-счетов, после чего другие продукты и счета клиентов РНКБ будут поэтапно подключены в инфраструктуру ВТБ. Полностью завершить данный процесс и перевод клиентской базы, по информации ВТБ, планируется в ноябре следующего года. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Георгий Горшков отметил, что интеграция РНКБ является передачей эстафеты от лидера банковского сектора Крыма одной из ведущих финансовых организаций РФ. Он добавил, что команды банков уже начали готовиться к активной фазе интеграции. Это позволит сделать смену банка в 2025 году более комфортной и незаметной для клиентов.
Этой осенью в офисах РНКБ в Республике Крым и Севастополе появилась возможность оформить финансовые продукты ВТБ. Это сделали более 35 тысяч человек, которые оформили более 150 тысяч продуктов. Помимо этого, активно используется объединенная банкоматная сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это облегчает доступ клиентов к банковским услугам.