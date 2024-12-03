gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 07:01

Published 3 декабря, 07:01

Modified 3 декабря, 07:03

Updated 3 декабря, 07:03

Парковка у омского аэропорта подорожает с середины декабря

В омском аэропорту взлетят цены на платную парковку. Объясняем, почему

3 декабря 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney.

Парковка у омского аэропорта подорожает с середины декабря

Первые 15 минут на временной стоянке все также будут бесплатными.

С 16 декабря в Омске на парковке у аэропорта изменятся расценки. Стоимость часа на временной стоянке вырастет с 200 до 250 рублей.

На парковке P1, расположенной в 50 метрах от терминала B, плата за длительную стоянку увеличится:

  • Первые и вторые сутки будут стоить 600 рублей (вместо 500);
  • С третьих суток — 400 рублей (вместо 300).

На парковке P2, находящейся в 200 метрах от терминала B, плата составит:

  • За первые сутки 350 рублей (вместо 300);
  • С третьих суток — 300 рублей (вместо 250).

Если автомобиль припаркован без оформления расписки, придется заплатить:

  • За первые сутки 1000 рублей;
  • Со вторых суток — 500 рублей.

Компенсация за потерянный или поврежденный жетон останется на уровне 500 рублей.

В пресс-службе омского аэропорта Городу55 ответили, что подорожание связано с увеличением текущих затрат на содержание автомобильной парковки.

Отметим, что первые 15 минут на временной стоянке останутся бесплатными.

В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Аэропорт#Цены#Парковка#Стоянка#Расценки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика