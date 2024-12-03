В омском аэропорту взлетят цены на платную парковку. Объясняем, почему

Posted 3 декабря, 07:01
Published 3 декабря, 07:01
Modified 3 декабря, 07:03
Updated 3 декабря, 07:03
С 16 декабря в Омске на парковке у аэропорта изменятся расценки. Стоимость часа на временной стоянке вырастет с 200 до 250 рублей.
На парковке P1, расположенной в 50 метрах от терминала B, плата за длительную стоянку увеличится:
На парковке P2, находящейся в 200 метрах от терминала B, плата составит:
Если автомобиль припаркован без оформления расписки, придется заплатить:
Компенсация за потерянный или поврежденный жетон останется на уровне 500 рублей.
В пресс-службе омского аэропорта Городу55 ответили, что подорожание связано с увеличением текущих затрат на содержание автомобильной парковки.
Отметим, что первые 15 минут на временной стоянке останутся бесплатными.