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Posted 3 декабря, 06:48

Published 3 декабря, 06:48

Modified 3 декабря, 06:50

Updated 3 декабря, 06:50

В Омске нашли почти 500 млн на ремонт коммуникаций «Тепловой компании»

В Омске нашли почти полмиллиарда на ремонт теплосетей

3 декабря 2024, 06:48
Фото: gorod55.ru.

В Омске нашли почти 500 млн на ремонт коммуникаций «Тепловой компании»

Федеральная программа будет действовать 3 года.

В Омском городском Совете сегодня, 3 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Речь шла, в частности, о «Тепловой компании», чьи коммуникации давно требуют масштабного и дорогостоящего ремонта. В январе 2025 года стартует федеральная программа, в рамках которой можно получать субсидии на такие работы. Проблема только в одном — ремонтируемые объекты должны принадлежать муниципалитету, региону или федерации. Этот вопрос и предстоит решить Горсовету.

«Тепловая компания» обратилась в мэрию с просьбой принять в муниципальную собственность 22 объекта, требующих ремонта. В приложенном списке указаны обширные комплексы теплосетей в Нефтяниках, в Старом Кировске, в других частях города. В департаменте городского хозяйства признали такую передачу целесообразной.

«В случае непринятия тепловых сетей в муниципальную собственность города Омска возникнет угроза прекращения теплоснабжения потребителей, получающих тепловую энергию по указанным теплосетям», — говорится в официальном ответе за подписью заместителя директора ДГХ Артема Калашникова.

Соответственно городскому Совету предложили одобрить переход к муниципалитету новых активов. На заседании комитета никто возражать не стал.

«Определён список из объектов, которые находятся не в очень хорошем состоянии, на которые планируется направить почти полмиллиарда рублей на ближайшие три года, — уточнил глава комитета Максим Астафьев. — Эти ремонты, естественно, будут вестись по графику, в летний период».

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании. Можно предположить, что оно будет положительным.

Напомним: буквально вчера, 2 декабря, Город55 писал о том, что омские власти сформировали список из 264 объектов «Тепловой компании» для получения федеральных субсидий на ремонт в рамках нового национального проекта — «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость ремонта оценивается приблизительно в 7 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Тепловая компания#Новости#Горсовет#Ремонт теплосетей
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