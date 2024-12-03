В Омске нашли почти полмиллиарда на ремонт теплосетей

Posted 3 декабря, 06:48
Published 3 декабря, 06:48
Modified 3 декабря, 06:50
Updated 3 декабря, 06:50
В Омском городском Совете сегодня, 3 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Речь шла, в частности, о «Тепловой компании», чьи коммуникации давно требуют масштабного и дорогостоящего ремонта. В январе 2025 года стартует федеральная программа, в рамках которой можно получать субсидии на такие работы. Проблема только в одном — ремонтируемые объекты должны принадлежать муниципалитету, региону или федерации. Этот вопрос и предстоит решить Горсовету.
«Тепловая компания» обратилась в мэрию с просьбой принять в муниципальную собственность 22 объекта, требующих ремонта. В приложенном списке указаны обширные комплексы теплосетей в Нефтяниках, в Старом Кировске, в других частях города. В департаменте городского хозяйства признали такую передачу целесообразной.
«В случае непринятия тепловых сетей в муниципальную собственность города Омска возникнет угроза прекращения теплоснабжения потребителей, получающих тепловую энергию по указанным теплосетям», — говорится в официальном ответе за подписью заместителя директора ДГХ Артема Калашникова.
Соответственно городскому Совету предложили одобрить переход к муниципалитету новых активов. На заседании комитета никто возражать не стал.
«Определён список из объектов, которые находятся не в очень хорошем состоянии, на которые планируется направить почти полмиллиарда рублей на ближайшие три года, — уточнил глава комитета Максим Астафьев. — Эти ремонты, естественно, будут вестись по графику, в летний период».
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании. Можно предположить, что оно будет положительным.
Напомним: буквально вчера, 2 декабря, Город55 писал о том, что омские власти сформировали список из 264 объектов «Тепловой компании» для получения федеральных субсидий на ремонт в рамках нового национального проекта — «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость ремонта оценивается приблизительно в 7 млрд рублей.