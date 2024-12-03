В Омске нашли почти полмиллиарда на ремонт теплосетей

В Омском городском Совете сегодня, 3 декабря, прошло очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. Речь шла, в частности, о «Тепловой компании», чьи коммуникации давно требуют масштабного и дорогостоящего ремонта. В январе 2025 года стартует федеральная программа, в рамках которой можно получать субсидии на такие работы. Проблема только в одном — ремонтируемые объекты должны принадлежать муниципалитету, региону или федерации. Этот вопрос и предстоит решить Горсовету.