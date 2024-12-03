В морозный день омичей из Заозерного оставят без воды: рассказываем, кто под угрозой

Posted 3 декабря, 12:59
Published 3 декабря, 12:59
Modified 3 декабря, 13:01
Updated 3 декабря, 13:01
В следующий вторник, 10 декабря, омичи, проживающие в микрорайоне Заозерный, столкнутся с отключением водоснабжения. Ремонтные работы, а именно замену запорной арматуры на Тюленина, анонсировал «Омский водоканал».
Воды не будет у жителей десятков домов по улицам Заозерная, Тюленина, Белозерова и Менделева. С полным списком можно ознакомиться на фотографии ниже:
Воды не будет минимум 10 часов: все работы сотрудники водоканала обещают выполнить с 10.00 до 20.00. Омичей просят заранее запастись водой.
Напомним, что начиная с субботы, в городе немного похолодает. Например, 10 декабря по предварительным прогнозам будет -10 градусов.