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Posted 3 декабря, 12:59

Published 3 декабря, 12:59

Modified 3 декабря, 13:01

Updated 3 декабря, 13:01

Сотни омичей из микрорайона Заозерный останутся без воды из-за ремонтных работ

В морозный день омичей из Заозерного оставят без воды: рассказываем, кто под угрозой

3 декабря 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.

Сотни омичей из микрорайона Заозерный останутся без воды из-за ремонтных работ

Под отключение попадают более 20 зданий в микрорайоне Заозерный. В омском водоканале обозначили сроки предстоящих ремонтных работ.

В следующий вторник, 10 декабря, омичи, проживающие в микрорайоне Заозерный, столкнутся с отключением водоснабжения. Ремонтные работы, а именно замену запорной арматуры на Тюленина, анонсировал «Омский водоканал».

Воды не будет у жителей десятков домов по улицам Заозерная, Тюленина, Белозерова и Менделева. С полным списком можно ознакомиться на фотографии ниже:

Фото: Росводоканал Омск

Воды не будет минимум 10 часов: все работы сотрудники водоканала обещают выполнить с 10.00 до 20.00. Омичей просят заранее запастись водой.

Напомним, что начиная с субботы, в городе немного похолодает. Например, 10 декабря по предварительным прогнозам будет -10 градусов.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости
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