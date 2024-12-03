Свяжет поселок Светлый и Левый берег: в 2025 году в Омске запустят новый автобус

Из реестра омских муниципальных маршрутов следует, что по маршруту №41 будут ездить шесть автобусов — три среднего класса и еще три большого. Каждый из них будет оборудован для проезда пассажиров с ограниченными возможностями, также в салонах установят валидаторы.