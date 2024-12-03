Свяжет поселок Светлый и Левый берег: в 2025 году в Омске запустят новый автобус

Posted 3 декабря, 13:54
Published 3 декабря, 13:54
Modified 3 декабря, 13:57
Updated 3 декабря, 13:57
С 1 января 2025 года в Омске появится еще один автобусный маршрут — №41, он свяжет поселок Светлый и поселок Солнечный. Транспорт будет следовать по улицам Маргелова, Светловская, Новокирпичная, Кирова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, Ленинградская площадь, Ленинградский мост, Енисейская, 70 лет Октября, Степанца, Перелета, Ватутина, Дианова и 2-я Солнечная.
Из реестра омских муниципальных маршрутов следует, что по маршруту №41 будут ездить шесть автобусов — три среднего класса и еще три большого. Каждый из них будет оборудован для проезда пассажиров с ограниченными возможностями, также в салонах установят валидаторы.
Напомним, что несколько дней назад в Омске начал курсировать новый троллейбусный маршрут №8, он связывает улицу Гашека на Московке и поселок Ермак в Нефтяниках.