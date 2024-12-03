«Стало намного хуже». Омичи во вторник снова застряли в многокилометровых пробках

Posted 3 декабря, 02:10
Published 3 декабря, 02:10
Modified 3 декабря, 02:23
Updated 3 декабря, 02:23
Утро 3 декабря омичам, добирающимся до работы или учебы, в очередной раз пришлось провести в многокилометровых пробках. Заторы на дорогах, особенно Левобережье, не исчезают четвертый день подряд. Движение стало затрудненным, после того как частично закрыли на двухлетний капремонт мост у Телецентра.
Во вторник к 8 часам утра пробки в Омске достигли 8 баллов. Движение затруднено на Волгоградской, где произошла авария, на Лукашевича (особенно от перекрестка с проспектом Комарова), Крупской, Степанца, 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и 3-й Островской. Стоят «колом» все мосты через Иртыш. В центре быстро не получится проехать по Красному Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена и Кемеровской.
Многие омичи, зная о сложной ситуации на дороге, сегодня попытались выехать из дома пораньше, но даже это их не спасло. С самого утра в сервисе 2ГИС появляется большое количество комментариев от горожан, опаздывающих и простаивающих в пробках:
«Я смотрю, ни я один такой пораньше решил выехать»;
«Время 06.54, а уже пробки»;
«На мосту влезайте по 2 машины в полосу! Места там всем хватит»;
«Шелест же извинился, почему пробка не рассасывается»;
«Не хочу из дома выходить, к черту эту шарагу»;
«Ау, администрация, вы обещали, что настроили светофоры и станет лучше. Где? Стало намного хуже»;
«Возьму попутчика, который знает анекдоты».
Напомним, что накануне дептранс дал советы водителям, как проезжать по ремонтируемому мосту и предложил искать на всякий случай другие варианты проезда. Корреспондент Города55 в первый рабочий день после перекрытия два часа добирался в офис до Миллениума. Подробнее о пути и впечатлениях рассказываем в материале.