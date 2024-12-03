«Стало намного хуже». Омичи во вторник снова застряли в многокилометровых пробках

Во вторник к 8 часам утра пробки в Омске достигли 8 баллов. Движение затруднено на Волгоградской, где произошла авария, на Лукашевича (особенно от перекрестка с проспектом Комарова), Крупской, Степанца, 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и 3-й Островской. Стоят «колом» все мосты через Иртыш. В центре быстро не получится проехать по Красному Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Герцена и Кемеровской.