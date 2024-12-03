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Posted 3 декабря, 11:12

Published 3 декабря, 11:12

Modified 3 декабря, 11:14

Updated 3 декабря, 11:14

Стало известно, куда отправится Сергей Звягин после ухода из «Авангарда»

Стало известно, куда отправится Сергей Звягин после ухода из «Авангарда»

3 декабря 2024, 11:12
Фото: ХК «Авангард».
По информации инсайдеров, экс-главный тренер «ястребов» переедет в Америку, где проживает вместе с семьей.

Сегодня «Авангард» объявил о расторжении контракта с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Уже известно, куда после увольнения отправится экс-главный тренер. По данным инсайдеров, Звягин в скором времени переедет в США, а конкретнее — в Мичиган, где проживает вместе с семьей

«Звягин покинет Россию в 10-х числах декабря и вернется в Мичиган, где проживает вместе с семьей», — сообщает телеграм-канал «АренаБреда» со ссылкой на собственные источники.

Сергей Звягин занял пост и. о. главного тренера после отставки Михаила Кравца по ходу прошлого сезона. Позже, 1 апреля, его утвердили на должности и заключили с ним двухлетний контракт, который должен был действовать до окончания сезона 2025/26.

Однако в текущей «регулярке» команда начала показывать не лучшие результаты, тогда и появились мысли о смене главного тренера. После проигранного матча с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, Звягин прокомментировал свое положение и заявил, что будет ждать от клуба выполнения всех условий договора, вероятно, намекая на неустойку.

«У меня контракт с хоккейным клубом „Авангард“. У работодателя есть право расторгнуть контракт, выполнив все обязательства. Титулы меня никогда не волновали, поэтому я работаю здесь, а дальше — руководство скажет, что делать», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.
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Новым главным тренером «Авангарда» же стал канадец Ги Буше. С ним руководство клуба заключило двухлетний контракт на прошлой неделе. Специалист должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

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