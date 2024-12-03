Стало известно, куда отправится Сергей Звягин после ухода из «Авангарда»

Однако в текущей «регулярке» команда начала показывать не лучшие результаты, тогда и появились мысли о смене главного тренера. После проигранного матча с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, Звягин прокомментировал свое положение и заявил, что будет ждать от клуба выполнения всех условий договора, вероятно, намекая на неустойку.