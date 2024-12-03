Служил в танковых войсках. В Омске простятся с погибшим на СВО 48-летним бойцом

За плечами Белявского служба в танковых войсках и работа в строительной сфере. На СВО мужчина ушел добровольцем. Смерть участника специальной военной операции наступила 12 мая 2024 года при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в официальной группе администрации Троицкого поселения, где проживают родители погибшего.