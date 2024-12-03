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Posted 3 декабря, 06:15

Published 3 декабря, 06:15

Modified 3 декабря, 06:17

Updated 3 декабря, 06:17

В Омске похоронят погибшего на СВО 48-летнего мужчину

Служил в танковых войсках. В Омске простятся с погибшим на СВО 48-летним бойцом

3 декабря 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске похоронят погибшего на СВО 48-летнего мужчину

Сельчанин ушел в зону СВО добровольцем, погиб он еще в мае 2024 года.

В среду, 4 декабря, в Омске простятся с погибшим на СВО Владиславом Белявским. Мужчина родился в Жирновке Называевского района в 1976 году, здесь же отучился в школе.

За плечами Белявского служба в танковых войсках и работа в строительной сфере. На СВО мужчина ушел добровольцем. Смерть участника специальной военной операции наступила 12 мая 2024 года при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в официальной группе администрации Троицкого поселения, где проживают родители погибшего.

Прощание пройдет в ритуальном зале на улице Олега Кошевого, 94 в Омске.

Город55 приносит соболезнования родным и близким погибшего Владислава Белявского.

В Омске начнут принимать материалы ДНК для поиска пропавших бойцов СВО
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Похороны#Погибшие#Прощание#Сво#Троицкое#Участник СВО
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