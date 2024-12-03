Служил в танковых войсках. В Омске простятся с погибшим на СВО 48-летним бойцом

Posted 3 декабря, 06:15
Published 3 декабря, 06:15
Modified 3 декабря, 06:17
Updated 3 декабря, 06:17
В среду, 4 декабря, в Омске простятся с погибшим на СВО Владиславом Белявским. Мужчина родился в Жирновке Называевского района в 1976 году, здесь же отучился в школе.
За плечами Белявского служба в танковых войсках и работа в строительной сфере. На СВО мужчина ушел добровольцем. Смерть участника специальной военной операции наступила 12 мая 2024 года при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в официальной группе администрации Троицкого поселения, где проживают родители погибшего.
Прощание пройдет в ритуальном зале на улице Олега Кошевого, 94 в Омске.
Город55 приносит соболезнования родным и близким погибшего Владислава Белявского.