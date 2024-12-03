Потеплеет до +2. Омичам предсказали приятную и малоснежную первую неделю декабря

Практически аналогичная температура сохранится и в ночь на 4 декабря: будет -1… -6 градусов, а днем и вовсе потеплеет до +2. В четверг, 5 декабря, ночью похолодает до -5… -10, но днем температура воздуха снова составит 0…-5 градусов.