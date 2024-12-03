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Posted 3 декабря, 04:34

Published 3 декабря, 04:34

Modified 3 декабря, 04:36

Updated 3 декабря, 04:36

В Омске в первую рабочую неделю декабря потеплеет до +2 градусов

Потеплеет до +2. Омичам предсказали приятную и малоснежную первую неделю декабря

3 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.

В Омске в первую рабочую неделю декабря потеплеет до +2 градусов

Начиная со среды, 4 декабря, пойдет слабый снег. На дорогах при этом традиционно сохранится гололед.

Ближайшие дни омичей и жителей области ждет комфортная зимняя погода. Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 3 декабря, днем термометры покажут 0… -5 градусов.

Практически аналогичная температура сохранится и в ночь на 4 декабря: будет -1… -6 градусов, а днем и вовсе потеплеет до +2. В четверг, 5 декабря, ночью похолодает до -5… -10, но днем температура воздуха снова составит 0…-5 градусов.

Все эти дни будет идти слабый снег, а на дорогах сохранится уже привычный омичам гололед.

Погода на 3–5 декабряПогода на 3–5 декабря
Погода на 3–5 декабря. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Как ранее сообщал Город55, холодать в Омске начнет уже в субботу. По предварительным данным сервиса Вентускай, самым холодным днем в ближайшую неделю будет следующий понедельник. Ночью 9 декабря похолодает до -16 градусов.

9 декабря в Омске будет холодно9 декабря в Омске будет холодно
9 декабря в Омске будет холодно. Фото: Ventusky
Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Омске: каким будет первый зимний месяц
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#Юлия Истомина#Общество#Снег#Омск#Омская область#Зима#Потепление#Новости#Обь-Иртышское УГМС
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