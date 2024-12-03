Потеплеет до +2. Омичам предсказали приятную и малоснежную первую неделю декабря

Posted 3 декабря, 04:34
Published 3 декабря, 04:34
Modified 3 декабря, 04:36
Updated 3 декабря, 04:36
Ближайшие дни омичей и жителей области ждет комфортная зимняя погода. Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 3 декабря, днем термометры покажут 0… -5 градусов.
Практически аналогичная температура сохранится и в ночь на 4 декабря: будет -1… -6 градусов, а днем и вовсе потеплеет до +2. В четверг, 5 декабря, ночью похолодает до -5… -10, но днем температура воздуха снова составит 0…-5 градусов.
Все эти дни будет идти слабый снег, а на дорогах сохранится уже привычный омичам гололед.
Как ранее сообщал Город55, холодать в Омске начнет уже в субботу. По предварительным данным сервиса Вентускай, самым холодным днем в ближайшую неделю будет следующий понедельник. Ночью 9 декабря похолодает до -16 градусов.