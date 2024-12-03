Погода на Новый год, заячьи прогулки и километровые пробки. Омск сегодня

В этом году 31 декабря в Омской области будет теплым и безветренным. Согласно предварительному прогнозу, температура воздуха в новогоднюю ночь опустится до -14 градусов, а днем поднимется до -13. На протяжении суток прогнозируется облачность, при этом снегопада ждать не стоит.