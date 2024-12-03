Погода на Новый год, заячьи прогулки и километровые пробки. Омск сегодня

Posted 3 декабря, 15:07
Published 3 декабря, 15:07
Modified 3 декабря, 15:10
Updated 3 декабря, 15:10
Новость №1. Погода на Новый год в Омской области
В этом году 31 декабря в Омской области будет теплым и безветренным. Согласно предварительному прогнозу, температура воздуха в новогоднюю ночь опустится до -14 градусов, а днем поднимется до -13. На протяжении суток прогнозируется облачность, при этом снегопада ждать не стоит.
Новость №2. Омичи заметили на городских улицах зайца
В парке «Зеленый остров» омичи заметили дикого зайца, прыгающего по тропинкам. Автор видео очень удивился, заметив зайца на одной из аллей парка. Пушистый зверек не сильно обращал внимание на мужчину и занимался своими делами. В комментариях омичи предположили, что косой заблудился.
Новость №3. В вечерний час-пик омичи застряли в пробках на Мира
Сегодня вечером, по данным онлайн-карт омичи попали в длинную пробку на проспекте Мира. Также красным и бордовым цветом окрашены улица Лукашевича в направлении Нефтяников, Красный путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Интернациональная, Герцена. Ситуация на дорогах в вечерний час пик оценивается в 6 баллов.