gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 10:30

Published 3 декабря, 10:30

Modified 3 декабря, 10:32

Updated 3 декабря, 10:32

Перестройка продолжается: «Авангард» рискуют покинуть еще два хоккеиста

Перестройка продолжается: «Авангард» рискуют покинуть еще два хоккеиста

3 декабря 2024, 10:30
Фото: ХК «Авангард».
В ближайшее время Омск могут покинуть защитник Сергей Бойков и нападающий Станислав Галиев.

Руководство «Авангарда» задумалось над еще двумя перестановками в составе. В ближайшее время контракт могут расторгнуть с защитником Сергеем Бойковым и нападающим Станиславом Галиевым. Об этом в своем телеграм-канале пишет спортивный журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайрулин.

Сергей Бойков пополнил ряды «ястребов» в сентябре 2023 года в результате обмена с «Динамо». Тогда московский хоккейный клуб получил за игрока денежную компенсацию. Сумма контракта защитника с «Авангардом» — 15 млн рублей за первый сезон и 25 млн — за второй.

Инсайдеры сообщают, что Бойков будет находиться на больничном до конца текущего сезона. Ему провели операцию на ахилловом сухожилии в Германии, откуда он вернулся только несколько дней назад.

Станислав ГалиевСтанислав Галиев
Станислав Галиев. Фото: ХК «Авангард»

Галиев же подписал контракт с «Авангардом» перед началом этого регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что 32-летний нападающий заменит травмированного Владимира Ткачева.

Напомним, что сегодня «Авангард» объявил о расторжении контракта с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Ранее болельщикам представили нового главного тренера, им стал канадский специалист Ги Буше. Он должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.

Читайте также:
«Авангард» хочет расторгнуть контракт с Владимиром Ткачевым из-за высокой зарплатыОмский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером ЗабугойЗагадочный шрам и «ловушка Буше»: что известно о новом тренере омского «Авангарда»
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика