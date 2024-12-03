Перестройка продолжается: «Авангард» рискуют покинуть еще два хоккеиста

Posted 3 декабря, 10:30
Published 3 декабря, 10:30
Modified 3 декабря, 10:32
Updated 3 декабря, 10:32
Руководство «Авангарда» задумалось над еще двумя перестановками в составе. В ближайшее время контракт могут расторгнуть с защитником Сергеем Бойковым и нападающим Станиславом Галиевым. Об этом в своем телеграм-канале пишет спортивный журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайрулин.
Сергей Бойков пополнил ряды «ястребов» в сентябре 2023 года в результате обмена с «Динамо». Тогда московский хоккейный клуб получил за игрока денежную компенсацию. Сумма контракта защитника с «Авангардом» — 15 млн рублей за первый сезон и 25 млн — за второй.
Инсайдеры сообщают, что Бойков будет находиться на больничном до конца текущего сезона. Ему провели операцию на ахилловом сухожилии в Германии, откуда он вернулся только несколько дней назад.
Галиев же подписал контракт с «Авангардом» перед началом этого регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что 32-летний нападающий заменит травмированного Владимира Ткачева.
Напомним, что сегодня «Авангард» объявил о расторжении контракта с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Ранее болельщикам представили нового главного тренера, им стал канадский специалист Ги Буше. Он должен приехать в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром в середине декабря.