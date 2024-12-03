Перестройка продолжается: «Авангард» рискуют покинуть еще два хоккеиста

Сергей Бойков пополнил ряды «ястребов» в сентябре 2023 года в результате обмена с «Динамо». Тогда московский хоккейный клуб получил за игрока денежную компенсацию. Сумма контракта защитника с «Авангардом» — 15 млн рублей за первый сезон и 25 млн — за второй.