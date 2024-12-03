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Posted 3 декабря, 07:23

Published 3 декабря, 07:23

Modified 3 декабря, 07:25

Updated 3 декабря, 07:25

Иллюстрация

Перед сдачей ключей «Брусника» изменила проект дома в омских «Кварталах Драверта»

3 декабря 2024, 07:23
Фото: 1MI. Иллюстрация
Застройщик «Брусника» планирует сдать в январе новый дом в «Кварталах Драверта», однако уже на финальной стадии пришлось внести изменения в проект.

Как стало известно Городу55, в Омске на Левобережье планируют в январе сдать в эксплуатацию новый дом. Речь идет о жилом комплексе «Кварталы Драверта». В минувшую пятницу, 29 ноября, московская компания «Сертпромтест» выдала положительное заключение экспертизы.

Документацию подготовила компания «Брусника», она же выступает застройщиком. В организации дали комментарий для Города55.

«Речь в документах о первой очереди „Кварталов Драверта“. Так как была корректировка проектной документации, необходимо было получить заключение экспертизы об изменениях. Изменение в проекте минимальное, на жителей не влияет. Это достроенный дом, мы уже ключи планируем отдать в январе», — сообщил представитель застройщика.

Согласно информации сайта ЦИАН, в «Кварталах Драверта» цены на студии начинаются от 4,6 млн рублей, на однокомнатные квартиры — от 6,4 млн рублей, на «двушки» — от 10,2 млн рублей, на «трешки» — от 16 млн рублей.

Отметим, что для покупки двухкомнатной квартиры по программе семейной ипотеки необходим первоначальный взнос более 2 млн рублей. Ежемесячный платеж составит от 49 тысяч рублей. Кредит рассчитан на 30 лет.

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Скриншот. Фото: ЦИАН

По данным Rusprofile, специализированный застройщик «Брусника» зарегистрирован в Екатеринбурге в 2011 году. Находится под управление ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». По итогам 2023 года, выручка застройщика составила 33 млрд рублей, прибыль — 1,2 млрд рублей.

Ранее в минстрое России сообщили о снижении цен на жилье в новостройках. На омском рынке недвижимости сейчас наблюдается избыток квартир в новых домах.

В Минстрое РФ сообщили о снижении цен в новостройках. Узнали, что будет в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Москва#Застройщик#Экспертиза#Новостройки#Брусника#Кварталы Драверта
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