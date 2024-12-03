Перед сдачей ключей «Брусника» изменила проект дома в омских «Кварталах Драверта»

Согласно информации сайта ЦИАН, в «Кварталах Драверта» цены на студии начинаются от 4,6 млн рублей, на однокомнатные квартиры — от 6,4 млн рублей, на «двушки» — от 10,2 млн рублей, на «трешки» — от 16 млн рублей.