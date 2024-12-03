Парад по-новому и «Бессмертный полк»: как Омск встретит юбилейный День Победы

По словам Хоценко, особое место в парадной колонне в 2025 году займут участники специальной военной операции, а также техника, созданная омскими военными инженерами. Губернатор отметил, что пока не готов раскрывать все детали, но заверил, что юбилейный День Победы в Омске станет ярким и запоминающимся событием.