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Posted 3 декабря, 02:20

Published 3 декабря, 02:20

Modified 3 декабря, 02:20

Updated 3 декабря, 02:20

В Омске объявили о планах проведения «Бессмертного полка» офлайн на День Победы

Парад по-новому и «Бессмертный полк»: как Омск встретит юбилейный День Победы

3 декабря 2024, 02:20
Фото: 1MI.

В Омске объявили о планах проведения «Бессмертного полка» офлайн на День Победы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о подготовке региона к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Омской области активно идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых событий станет парад на Соборной площади.

По словам Хоценко, особое место в парадной колонне в 2025 году займут участники специальной военной операции, а также техника, созданная омскими военными инженерами. Губернатор отметил, что пока не готов раскрывать все детали, но заверил, что юбилейный День Победы в Омске станет ярким и запоминающимся событием.

Помимо этого, Виталий Хоценко упомянул и акцию «Бессмертный полк». Сообщается, что приходит множество обращений от жителей региона, которые поддерживают проведение этого патриотического шествия. А при благоприятной оперативной обстановке улицы Омска примут шествие «Бессмертного полка», сохраняющего память о подвиге поколения победителей.

«Кроме того, получаю много сообщений от омичей по поводу проведения акции „Бессмертный полк“. Уверен, что проводить „Бессмертный полк“ нужно, и, если нам позволит оперативная обстановка, патриотическое шествие обязательно пройдет по улицам Омска», — отметил губернатор в своем телеграм-канале.

О прошлом параде на 9 мая Город55 рассказывал в этом материале. После официальной части студенты из Африки исполнили свой традиционный танец.

В Омске оргкомитет под руководством Хоценко обсудил план празднования «Дня Победы»
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#Диана Рязанцева#Омск#Великая Отечественная война#Ветераны#Молодежь#Акция#День Победы#Новости#История#Парад#Соборная площадь#Виталий Хоценко#Военная операция
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