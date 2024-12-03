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Posted 3 декабря, 10:30

Published 3 декабря, 10:30

Modified 3 декабря, 10:32

Updated 3 декабря, 10:32

На окраине Омска планируют сдать два новых дома. Рассказываем о цене квартир

На окраине Омска планируют сдать два новых дома. Рассказываем о цене квартир

3 декабря 2024, 10:30
Фото: Пресс-служба минстроя Омской области.
В ЖК «Новый Амур» собираются сдать в эксплуатацию две новостройки. Часть квартир отдадут нуждающимся.

В минстрое Омской области рассказали, что в жилом комплексе «Новый Амур» готовятся сдать два жилых дома. Как уточнили Городу55 в ведомстве, речь идет о зданиях по адресам 4-й Амурский проезд, 13 и 15.

«Это часть масштабного инвестиционного проекта, в котором 5% квартир будут распределены между нуждающимися категориями граждан. Два дома готовятся к вводу в эксплуатацию. Сейчас рабочие группы компаний „Стройбетон“ занимаются внутренней отделкой подъездов и квартир. Еще три таких дома будут готовы в 2025 году», — сообщили в минстрое.

По данным Rusprofile, ГК «Стройбетон» зарегистрирована в 2021 году. Руководителем является Александр Сасин. Учредители организации — Олег Золотов (99%) и ООО «ДСК КПД» (1%).

Фото: Пресс-служба минстроя Омской области

Согласно информации сервиса ЦИАН, в ЖК «Новый Амур» сейчас выставлено на продажу 148 квартир от застройщика. Цена «однушек» составляет 5-5,3 млн рублей, «двушек» — 7,4 млн рублей, «трешек» — 9,4 млн рублей.

Также 84 квартиры находятся на продаже от собственников и агентов.

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Скриншот. Фото: ЦИАН

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#Евгений Игишев#Омск#Инвестиции#Строительство#Жилье#Новости#Дома
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