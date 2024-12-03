На окраине Омска планируют сдать два новых дома. Рассказываем о цене квартир

Posted 3 декабря, 10:30
Published 3 декабря, 10:30
Modified 3 декабря, 10:32
Updated 3 декабря, 10:32
В минстрое Омской области рассказали, что в жилом комплексе «Новый Амур» готовятся сдать два жилых дома. Как уточнили Городу55 в ведомстве, речь идет о зданиях по адресам 4-й Амурский проезд, 13 и 15.
«Это часть масштабного инвестиционного проекта, в котором 5% квартир будут распределены между нуждающимися категориями граждан. Два дома готовятся к вводу в эксплуатацию. Сейчас рабочие группы компаний „Стройбетон“ занимаются внутренней отделкой подъездов и квартир. Еще три таких дома будут готовы в 2025 году», — сообщили в минстрое.
По данным Rusprofile, ГК «Стройбетон» зарегистрирована в 2021 году. Руководителем является Александр Сасин. Учредители организации — Олег Золотов (99%) и ООО «ДСК КПД» (1%).
Согласно информации сервиса ЦИАН, в ЖК «Новый Амур» сейчас выставлено на продажу 148 квартир от застройщика. Цена «однушек» составляет 5-5,3 млн рублей, «двушек» — 7,4 млн рублей, «трешек» — 9,4 млн рублей.
Также 84 квартиры находятся на продаже от собственников и агентов.
Ранее Город55 рассказывал, что в «Кварталах Драверта» в начале следующего года собираются сдать новый дом. В финальной стадии строительства в проект здания пришлось внести незначительные изменения.