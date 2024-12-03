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Posted 3 декабря, 09:24

Published 3 декабря, 09:24

Modified 3 декабря, 10:26

Updated 3 декабря, 10:26

Иллюстрация

Красавица с пушистым хвостом. Омичи заметили лису на окраине города

3 декабря 2024, 09:24
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омичи встретили лису на окраине города

В микрорайон Загородный прибежала лисица, местные жители сняли ее на видео.

Читатели Города55 сообщили, что встретили в Омске лису. Животное заметили в микрорайоне Загородный. Омич Александр поделился кадрами с пушистой красавицей. Судя по видео, лису не пугает присутствие человека рядом.

Видео: 1MI. Иллюстрация

Отметим, что лис нельзя гладить или кормить с рук. Эти животные могут быть источником смертельно опасной инфекции — бешенства, сообщают в Роспотребнадзоре.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи заметили зайца на Зеленом острове:

«Заблудился косой»: омичи удивились, увидев зайца на «Зеленом острове»
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Роспотребнадзор#Бешенство#Лиса#Загородный микрорайон
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