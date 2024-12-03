Красавица с пушистым хвостом. Омичи заметили лису на окраине города

Posted 3 декабря, 09:24
Published 3 декабря, 09:24
Modified 3 декабря, 10:26
Updated 3 декабря, 10:26
Читатели Города55 сообщили, что встретили в Омске лису. Животное заметили в микрорайоне Загородный. Омич Александр поделился кадрами с пушистой красавицей. Судя по видео, лису не пугает присутствие человека рядом.
Отметим, что лис нельзя гладить или кормить с рук. Эти животные могут быть источником смертельно опасной инфекции — бешенства, сообщают в Роспотребнадзоре.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи заметили зайца на Зеленом острове: