Когда исчезнут заторы на мосту у Телецентра: мнение дептранса омской мэрии

Posted 3 декабря, 04:59
Published 3 декабря, 04:59
Modified 3 декабря, 05:17
Updated 3 декабря, 05:17
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал «Вестям Омск», когда восстановится нормальная транспортная ситуация после начала ремонта моста у Телецентра.
По словам Кормильца, полностью наладить движение после таких масштабных изменений в организации транспорта можно через две-три недели. В этот период жители города будут искать альтернативные маршруты, подбирать удобное время для поездок и, возможно, выезжать немного раньше, чтобы избежать пробок. Важно, что со временем пассажиры найдут оптимальные пути, которые будут их устраивать по времени и удобству.
Как отметил директор департамента транспорта, в этот промежуток времени установится новый, более комфортный маршрут для большинства омичей, и к тому моменту можно будет говорить о стабилизации транспортной ситуации.
Напомним, что после частичного перекрытия моста у Телецентра в городе уже четвертый день подряд наблюдаются огромные заторы на дорогах. А вчера водителям объяснили, как проезжать по мосту у Телецентра. В дептрансе сообщили, что каждая полоса имеет ширину 5,5 метра, что обеспечивает безопасность боковых интервалов и позволяет увеличить пропускную способность моста.