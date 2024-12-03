Когда исчезнут заторы на мосту у Телецентра: мнение дептранса омской мэрии

По словам Кормильца, полностью наладить движение после таких масштабных изменений в организации транспорта можно через две-три недели. В этот период жители города будут искать альтернативные маршруты, подбирать удобное время для поездок и, возможно, выезжать немного раньше, чтобы избежать пробок. Важно, что со временем пассажиры найдут оптимальные пути, которые будут их устраивать по времени и удобству.