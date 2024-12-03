Хоценко вручил детям-инвалидам награды на конкурсе «Мир открытых возможностей»

Posted 3 декабря, 10:57
Published 3 декабря, 10:57
Modified 3 декабря, 10:59
Updated 3 декабря, 10:59
Губернатор Омской области Виталий Хоценко наградил лауреатов премии одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей». Церемония прошла в концертном зале Филармонии. Всего было представлено шесть конкурсных номинаций.
Глава региона рассказал, что Омская область многое делает для создания безбарьерной среды. Также из бюджета выделяют средства на покупку технических средств реабилитации для инвалидов. В 2025 году на это направят в 2 раза больше средств.
«Со следующего года мы начинаем работу по созданию системы комплексной реабилитации, которая будет охватывать все сферы жизни человека. Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу — сформировать ее к 2030 году. В новом году мы уже получаем первую федеральную субсидию на оснащение реабилитационным оборудованием нескольких комплексных центров социального обслуживания в Омске и ряда других учреждений», — отметил Виталий Хоценко.
Помимо регионального правительства, помощь людям с инвалидностью в Омской области оказывает более сотни общественных организаций.
Виталий Хоценко вручил детям-инвалидам награды за особые достижения. Лауреаты конкурса «Мир открытых возможностей» получают вместе с дипломами денежную премию.
В номинации «Образование и наука» дипломом награждена Мария Гришечкина из Нижнеомского района. Лучшим в «Инструментальном мастерстве и вокале» стал ученик адаптивной школы-интерната Владислав Темерев. В номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» победил студент Тарского индустриально-педагогического колледжа Ярослав Шиллер. В номинации «Спортивные достижения» премии удостоен воспитанник областного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки Артем Забенков.
Победителем в номинации «Изобразительное искусство» стала Марина Донцова, а в «Литературном искусстве» — ученик Тарской средней школы Никита Потемкина.