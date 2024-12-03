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Posted 3 декабря, 14:54

Published 3 декабря, 14:54

Modified 3 декабря, 15:20

Updated 3 декабря, 15:20

Готовьте миллионы: в Омске на продажу выставили огромную 8-комнатную квартиру

Готовьте миллионы: в Омске на продажу выставили огромную 8-комнатную квартиру

3 декабря 2024, 14:54
Фото: 1MI.
Элитная квартира расположена в микрорайоне «Старгород».

На сайте объявлений «Авито» на продажу выставили элитную квартиру за 63 миллиона рублей. Трехэтажные 8-комнатные апартаменты расположены в микрорайоне «Старгород». Помещение уже оборудовано встроенной мебелью, покупателю останется только обустроить его по своему вкусу.

Известно, что во всем доме установлена система «Теплый пол», кондиционированиe, а также проведена системa подачи свежегo воздуха. На первом этаже расположена комната для гостей, санузел, гараж, кладовая и две гардеробные. На втором — просторная кухня-гостиная, а на третьем — мастер-спальня с собственной гардеробной, санузлом и душевой. Кроме того, на этаже есть две детские с санузлом для детей.

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Скриншот. Фото: Авито

Напомним, что в конце октября в Омске сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом на улице Гусарова, 48. В доме расположилось 145 квартир, среди них 87 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Большинство вариантов можно приобрести за 6-8 млн рублей.

Проект прошел экспертизу. В омской «Долине нищих» появится многоквартирная трехэтажка
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Квартиры#Квартира#Новости#Элитное жилье#Стоимость квартир#Продажа квартиры
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