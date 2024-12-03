Готовьте миллионы: в Омске на продажу выставили огромную 8-комнатную квартиру

Известно, что во всем доме установлена система «Теплый пол», кондиционированиe, а также проведена системa подачи свежегo воздуха. На первом этаже расположена комната для гостей, санузел, гараж, кладовая и две гардеробные. На втором — просторная кухня-гостиная, а на третьем — мастер-спальня с собственной гардеробной, санузлом и душевой. Кроме того, на этаже есть две детские с санузлом для детей.