Готовьте миллионы: в Омске на продажу выставили огромную 8-комнатную квартиру

Posted 3 декабря, 14:54
Published 3 декабря, 14:54
Modified 3 декабря, 15:20
Updated 3 декабря, 15:20
На сайте объявлений «Авито» на продажу выставили элитную квартиру за 63 миллиона рублей. Трехэтажные 8-комнатные апартаменты расположены в микрорайоне «Старгород». Помещение уже оборудовано встроенной мебелью, покупателю останется только обустроить его по своему вкусу.
Известно, что во всем доме установлена система «Теплый пол», кондиционированиe, а также проведена системa подачи свежегo воздуха. На первом этаже расположена комната для гостей, санузел, гараж, кладовая и две гардеробные. На втором — просторная кухня-гостиная, а на третьем — мастер-спальня с собственной гардеробной, санузлом и душевой. Кроме того, на этаже есть две детские с санузлом для детей.
Напомним, что в конце октября в Омске сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом на улице Гусарова, 48. В доме расположилось 145 квартир, среди них 87 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Большинство вариантов можно приобрести за 6-8 млн рублей.