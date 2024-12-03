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Posted 3 декабря, 08:41

Published 3 декабря, 08:41

Modified 3 декабря, 08:41

Updated 3 декабря, 08:41

Форумы продолжают развивать научное сотрудничество России и Казахстана

Форумы продолжают развивать научное сотрудничество России и Казахстана

3 декабря 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney.
Фонд Росконгресс в очередной раз предоставил свою площадку для организации IV Конгресса молодых ученых. Мероприятие состоялось в конце ноября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Особое внимание было уделено научному партнерству между Россией и Казахстаном.

Среди участников из Казахстана — ведущие ученые и эксперты, в частности Асель Ишанова, главный эксперт отдела кадровой работы и информационной безопасности аппарата сената парламента Республики Казахстан, в своем выступлении предложила создать открытую платформу для обмена мнениями и предложениями, касающимися принципов формирования новых политических объединений. Об этом пишет regnum.ru.

Отмечается, что в 2024 году со стороны Фонда Росконгресс многократно были предоставлены возможности для обмена мнениями между представителями двух государств в разных сферах.

Так, 5 июня на форуме «Россия — Казахстан» выступил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев. В июне также активно обсуждались интеграционные процессы — на форуме «Биржевой товарный рынок ЕАЭС: ценовые индикаторы как драйвер интеграции» свои идеи высказал председатель правления АО «Товарная биржа „Евразийская торговая система Бакытжан Сагинтаев.

28 сентября он снова поделился своими взглядами на развитие экономического сотрудничества на форуме «Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС».

Результатом этой работы, в частности, стало то, что 26 ноября было подписано соглашение между Россией и Казахстаном о расширении сотрудничества в области исторической науки и образования. Историки обеих стран подчеркнули важность общей истории как фундамента для укрепления дружбы и многосторонних связей.

Кроме того, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан был утвержден план мероприятий по Программе межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024–2026 годы.

Эксперты уверены, что инициативы, поддержанные Фондом Росконгресс, открывают перспективы для укрепления сотрудничества в научной, экономической и социальной сферах между двумя странами.

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