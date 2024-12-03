Форумы продолжают развивать научное сотрудничество России и Казахстана

Результатом этой работы, в частности, стало то, что 26 ноября было подписано соглашение между Россией и Казахстаном о расширении сотрудничества в области исторической науки и образования. Историки обеих стран подчеркнули важность общей истории как фундамента для укрепления дружбы и многосторонних связей.