Долг из-за строительства довел омский апарт-отель «Маршал» до дела о банкротстве

Напомним: здание на улице Жукова начали строить еще в 2014 году. В 2015 году задействованный в работах строительный кран упал на проезжую часть, в результате погибли 4 человека. Строительство возобновилось только в 2020 году, а в апреле 2023 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.