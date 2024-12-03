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Posted 3 декабря, 08:50

Published 3 декабря, 08:50

Modified 3 декабря, 09:04

Updated 3 декабря, 09:04

В Омске начали банкротить апарт-отель «Маршал»

Долг из-за строительства довел омский апарт-отель «Маршал» до дела о банкротстве

3 декабря 2024, 08:50
Фото: 1MI.

В Омске начали банкротить апарт-отель «Маршал»

Иск подан компанией-субподрядчиком, строившей здание с гостиницей на улице Жукова.

Арбитражный суд Омской области принял к производству иск о признании несостоятельным должником ООО «Апарт-отель „Маршал“». Истцом является ООО «Техстроймаркет», которое строило здание торгово-выставочного комплекса с гостиницей на улице Маршала Жукова в качестве субподрядчика (генеральным подрядчиком было ООО «ПМК-944 треста Железобетон»).

Дирекция «Маршала» задолжала за строительство 2,4 млн рублей. Этот долг стал поводом для иска в Арбитражный суд Омской области, причем подрядчики выиграли дело, но деньги не получили. В конце октября «Техстроймаркет» опубликовал официальное сообщение о том, что готов добиваться признания «Апарт-отеля» несостоятельным должником, но и это не возымело действия. Теперь иск подан, в январе состоится первое судебное заседание.

Напомним: здание на улице Жукова начали строить еще в 2014 году. В 2015 году задействованный в работах строительный кран упал на проезжую часть, в результате погибли 4 человека. Строительство возобновилось только в 2020 году, а в апреле 2023 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

ООО «Апарт-отель „Маршал“» зарегистрировано в Омске на проспекте Губкина, его единственный учредитель — Сергей Бабиков. В ноябре в компании сменилось руководство: вместо Сергея Доронина директором стал Ованес Адумян.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Апарт-отель
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