Денег нет: в Омске приостановилось обновление пассажирского транспорта

Posted 3 декабря, 06:00
Published 3 декабря, 06:00
Modified 3 декабря, 06:02
Updated 3 декабря, 06:02
На этой неделе в Омском городском Совете пройдет заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации об обновлении общественного транспорта. Текст доклада есть в распоряжении Города55, из него следует, что в 2021–2023 годах в рамках национального проекта «Экология» было закуплено 94 автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе. Их покупали на деньги из федерального бюджета, потрачено было в общей сложности 1,26 млрд рублей. Еще 64 автобуса было куплено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
На ближайшее время закупка новых автобусов не запланирована: денег на это нет.
«Комплексным планом финансирование мероприятия по замещению автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ, на период 2024–2025 годы не предусмотрено».
Параллельно закупались троллейбусы «Адмирал»: 49 в рамках нацпроекта «Экология», 29 — в рамках «БКД». Планируется закупить еще для новых маршрутов — 5, 10, 7 м.
Авторы доклада уточняют, что закупка нового транспорта позволила полностью обновить подвижной состав на автобусных маршрутах 29, 33 и 45, троллейбусных 7 и 15. Были сформированы «образцовые магистральные маршруты с началом работы не позднее 06.00 часов и окончанием не ранее 23.00 часов в ежедневном режиме, с интервалами движения в часы пик не более 10 минут, а в остальное время работы маршрутов не более 20 минут».
При всем этом средний уровень износа муниципального транспорта остается достаточно высоким. На 1 ноября 2024 года он составлял 67,5% по трамваям (3 года назад было 82,5%), 33,5% по троллейбусам (было 70,9%), 29,4% по автобусам (было 48,3%).