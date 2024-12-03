Денег нет: в Омске приостановилось обновление пассажирского транспорта

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет администрации об обновлении общественного транспорта. Текст доклада есть в распоряжении Города55, из него следует, что в 2021–2023 годах в рамках национального проекта «Экология» было закуплено 94 автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе. Их покупали на деньги из федерального бюджета, потрачено было в общей сложности 1,26 млрд рублей. Еще 64 автобуса было куплено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».